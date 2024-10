Luego de tomarse una pausa, “Enfocados”, el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, regresó con todo. En la episodio del último fin de semana, el entrevistado fue nada menos que Cristian Benavente, quien actualmente milita en Sport Boys pero paseó su fútbol por diversos clubes del mundo, incluido el Real Madrid Castilla, en donde hizo las divisiones menores. Aquí te contamos cuál fue el consejo que le dio Ronaldo, histórico exfutbolista de Brasil.

El consejo de Ronaldo qué dejó sorprendido a Cristian Benavente cuando jugaba en Real Madrid Castilla

El exAlianza Lima reveló en “Enfocados” cómo fue la reunión con la leyenda brasileña. “Esa situación en la que estamos con Ronaldo, porque Zidane y él son muy amigos, y venía a ver los entrenamientos. Por ahí, Zidane le cede la palabra a Ronaldo y le dice ‘dale un consejo a los chicos que te están escuchando y tienen 18 y 19 años”.

Es entonces cuando ‘Bena’ hizo hincapié en la particular recomendación que le dio el ‘Fenómeno’. “Y él dice ‘mira, yo he jugado en los mejores equipos del mundo: Barcelona, Real Madrid, AC Milán e Inter, y solamente les voy a dar un consejo en este mundo del fútbol que va para adelante y atrás, un día estás aquí y otro no. Hagan lo que quieran, salgan de fiesta”.

Cristian Benavente jugó en el Real Madrid Castilla. (Foto: Real Madrid Castilla)

El ‘Fenómeno’ jugó en los Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006. (Foto EFE) / MARCELO SAYAO

¿Qué dijo Cristian Benavente sobre Zinedine Zidane?

Luego, Benavente detalló cómo fue tener a Zidane de técnico: “Si ves que tu entrenador hace lo que te está pidiendo, no te queda de otra que respetarlo y decir ‘si él lo hace, no puedo decir nada’, porque una persona que predica con el ejemplo, que aquí es complicado, se le tiene que respetar e intentar hacer lo que te dice”.

“Estábamos en el vestuario del (Real Madrid) Castilla sentados y escuchando a dos personas de fútbol como Zidane y Ronaldo, el brasileño. Zidane, que es una persona de pocas palabras, cuando habla hay que escuchar y lo que dice es porque sabe hacerlo, por lo que ha ganado, por la trayectoria, por cómo es como persona. Él te decía ‘esta pelota hay que controlarla y hay que jugarla allí. Dame la pelota, tac y pum’, la ponía allí”, agregó el ‘Chaval’.

Cristian Benavente habló de Zidane. (Foto: Instagram Cristian Benavente)

