Fue en un comunicado donde se conoció el fin de semana este indulto, rompiendo así también con su compromiso de no intervenir en el caso de Hunter y con el Departamento de Justicia. Entre sus justificaciones, Biden consideró que el proceso fue una venganza política dirigida contra él mismo.

“Se ha intentado doblegar a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, a pesar de los ataques implacables y la persecución selectiva. Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya basta”, señaló en el comunicado.

¿En qué consiste un indulto en Estados Unidos?

Francisco Belaúnde Matossian, profesor de derecho internacional de la Universidad de Lima, explica a El Comercio que todos los países tienen sistemas de indultos, que en ciertos casos “permite a un jefe de Estado que eventualmente pueda liberar a gente que ha pasado mucho tiempo en la cárcel, que se considera que ya ha cumplido lo suficiente, gente enferma, gente mayor”. Es parte del derecho humanitario.

Pero el caso de Estados Unidos resulta particular. Se han presentado indultos a familiares y a políticos, e incluso en medio de un proceso judicial, cuando aun no hay una condena. Es decir, no hay límites claros.

Además… Rechazo y condescendencia El indulto dado por Joe Biden ha dividido a la opinión pública y política en Estados Unidos, señala el analista Ocatvio Pescador. "En términos políticos no lo ven bien, en términos personales tienen simpatía o condescendencia con la decisión porque entienden la decisión de un padre que ha perdido a un hijo", indica a El Comercio, en referencia a Beau Biden, fallecido en el 2015. El profesor de UCLA y comentarista de CNN en Español añade que muchos entienden que Biden "tuvo tragedias en su vida" y que no puede dejar a la deriva a su hijo.

El Departamento de Justicia señala en su página web que el poder de clemencia del mandatario está amparado en el Artículo II, Sección 2, Cláusula 1 de la Constitución de Estados Unidos, y le permite dar “indultos por delitos contra Estados Unidos, excepto en casos de moción de censura”. Estos se limitan a delitos federales y delitos enjuiciados por el fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia.

Esta situación ha generado una discusión dentro del Partido Demócrata, entre comprender su posición como padre de familia y causar preocupación por el mal uso de esta gracia. “Como padre, lo entiendo, pero para alguien que quiere que la gente vuelva a creer en el servicio público es un revés”, se manifestó el legislador demócrata Greg Landsman. En tanto, para el senador demócrata Michael Bennet, la decisión del mandatario “antepone el interés personal al deber y erosiona aún más la fe de los estadounidenses en el sistema de justicia”.

“Es el mismo argumento de Trump”

El indulto a Hunter Biden ha sido una sorpresa, pero más inesperado todavía resulta ver cómo Joe Biden termina usando los mismos argumentos de Donald Trump para rechazar la condena que lo declaró culpable de 34 delitos.

Aunque el presidente dijo creer en el sistema de justicia, también precisó que “la política infectó este proceso e indujo a un error judicial”. En ese sentido, aseguró que los cargos se dieron justo después de que varios de sus opositores políticos en el Congreso instigaran para atacarlo.

“El argumento que da [Biden] es que los procesos se han dado por presión política. Es exactamente el tipo de argumento que da Donald Trump contra los procesos que se llevan contra él. Entonces, claro, se puede autoindultar; y es más, puede indultar a aquellas personas que han sido condenadas por el ataque al Capitolio”, advierte Belaúnde.

Vale recordar que, tras la derrota electoral de Donald Trump, el 6 de enero del 2021 una turba irrumpió en el Congreso de Estados Unidos en un intento de evitar el cambio de mando. Desde ese momento, más de 1.500 personas han sido acusadas y 1.000 ya fueron sentenciadas con condenas que alcanzan, en algunos casos, hasta los 22 años de prisión.

Por otro lado, el líder republicano fue acusado por sobornar a la exestrella porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una supuesta relación extramarital. Reiteró varias veces que su juicio fue “amañado” y acusó a la gestión de Joe Biden. “Esto fue un juicio amañado por un juez conflictivo que es un corrupto. Vamos a seguir peleando hasta el final y vamos a ganar. El veredicto real será el 5 de noviembre”, dijo Trump en mayo. Lo cierto es que perdió el juicio, pero ganó las elecciones.

La decisión de Joe Biden que podría favorecer a Donald Trump. (Foto: AFP)

“No sienta un precedente, pero sí es contradictorio. Obviamente, ayuda a Donald Trump. Si él ve que Biden no respeta su palabra y da exactamente el mismo argumento que daba para los procesos que se han seguido en su contra, pues, evidentemente legítima su discurso y lo que haga una vez que asuma la presidencia”, considera Belaunde.

En tanto, Octavio Pescador señala que el indulto en Estados Unidos no es del todo claro y se va construyendo mediante interpretaciones de la ley. Por eso, la decisión de Biden le deja una puerta abierta a su sucesor.

“Primero que nada, le otorga el perdón [a Hunter Biden] habiendo dicho que no lo haría y poniendo por escrito que está politizado el sistema de justicia, y que está haciendo esto para poner punto final al caso. Pero el argumento de Trump siempre había sido que politizaron el sistema de justicia, que hicieron una cacería de brujas. Le da la razón por ese lado. Y luego, por el otro le está dando una vía hacia adelante porque dice ‘tú ya cambiaste aquí la interpretación para beneficiar a tu hijo, pues yo también voy a interpretarlo para beneficiarme a mí'”, remata Pescador.

Más indultos controvertidos

Si bien Joe Biden se ha convertido en el primer jefe de Estado de EE.UU. en indultar a su hijo, no es el primero en dar esta gracia a un familiar.

La cadena BBC recuerda algunos casos. El primero nos lleva al siglo XIX. Fue en diciembre de 1863 cuando Abraham Lincoln le concedió el llamado “perdón presidencial” a Emily Todd Helm, media hermana de su esposa, Mary Todd. El caso se dio en medio de la guerra civil estadounidense ya que la familia de Emily Todd Helm (específicamente su esposo) había estado en el bando rival.

Otro caso se dio en el 2001, cuando en sus últimos días de gobierno Bill Clinton firmó 140 indultos, y entre ellos estaba el nombre de su medio hermano menor, Roger Clinton. Señala el medio británico que Roger Clinton fue arrestado y condenado en 1985 por dos cargos relacionados al narcotráfico. Y hasta el mismo Donald Trump ha usado esta gracia para favorecer a Charles Kushner, nada menos que el suegro de su hija Ivanka.

Esa sería parte del problema que genera el nuevo indulto. Señala Belaúnde que “se supone que un indulto debería ser para por razones humanitarias, básicamente para corregir excesos”; pero también se han dado casos exclusivamente políticos.

Uno de estos fue protagonizado por el presidente Gerald Ford, quien indultó a Richard Nixon, su predecesor en la Casa Blanca, por el escándalo Watergate. Este caso de espionaje destapado por la prensa produjo una fuerte crisis política en Estados Unidos y la renuncia de Nixon.

Pero esta acción también mostró la posibilidad de que se indulte a personas que aun no habían sido imputadas de ningún delito: Nixon renunció antes de ser sometido a un juicio político y el indulto llegó en 1974, antes de ser acusado.

En esa línea, el mismo Departamento de Justicia recuerda que otros indultos sin sentencia fueron dados por el presidente Jimmy Carter a los prófugos de Vietnam y el indulto del presidente George H.W. Bush a Caspar Weinberger. También Donald J. Trump indultó a Joseph Arpaio y a otros después de que fueran imputados y condenados, pero antes de la sentencia.