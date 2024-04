Con un palmarés exitoso producto de los títulos conseguidos en Europa desde que tenía 21 años, Claudio Pizarro es considerado por muchos como el futbolista peruano más exitoso de la historia, rótulo por el cual desde que se retiró del ‘deporte rey’, le viene concediendo divertidas y amenas entrevistas a medios del país. En ese sentido, hoy provoca reacciones en redes sociales el diálogo brindado por el ‘Bombardero de los Andes’ al programa conducido por Juan Carlos Orderique donde responde a ‘preguntas rápidas’, contesta test sobre jergas peruanas, y hasta revela el sorprendente talento oculto que posee. Conoce cuál es, qué instrumento musical le gustaría aprender a tocar al ex Bayern, y mucho más acerca de curiosos datos ofrecidos en “Sí Va a Salir”.

CUÁL ES EL TALENTO OCULTO DE CLAUDIO PIZARRO SEGÚN LO REVELADO EN “SÍ VA A SALIR” DE AMÉRICA TV

Directamente desde Múnich, Juan Carlos Orderique obtuvo en exclusiva la palabra de Claudio Pizarro, hoy embajador del Bayern y ex Alianza Lima también que le concedió un ameno diálogo compuesto por divertidas preguntas, algunas vinculadas al plano más íntimo de su vida, y otras revelaciones acerca de talentos ocultos que te sorprenderán.

Ahora desde otro ámbito alejado de las canchas de fútbol tras su retiro en julio de 2020, el popular ‘Bombardero de los Andes’ responde a consultas e interrogantes con mucha mayor soltura y gracia, confesándole así al carismático conductor de “Sí Va a Salir” emitido por América TV, que “me gusta cantar, pero canto muy mal”.

“Me hubiera encantado tocar guitarra, piano, pero no toco nada”, dijo además Claudio Pizarro desatando las risas junto a Juan Carlos Orderique, quien también le hizo ‘preguntas rápidas’ sobre sus preferencias climatológicas, autos, y un divertido test sobre jergas peruanas.

Por trayectoria, Claudio Pizarro ha representado de gran forma al Perú durante 20 años en los cuales jugó tanto por Bayern y Werder Bremen como el Chelsea inglés, sin embargo y más allá de la distancia acaba de demostrar que no olvida sus raíces ni aquellas famosas palabras o frases mencionadas coloquialmente por las personas nacidas en el país.

Jugando ‘Un Peruano No Dice’, el embajador del Bayern acertó respondiendo a “No Tengo Plata” con un “Estoy Misio”, “No Seas Chismoso” con un “No Seas Sapo”, así como también a “Qué Tal Cabeza” con un “Qué Tal Mitra” aunque esta vez con algo de ayuda.

De manera divertida culminó el test de jergas peruanas realizado por Juan Carlos Orderique, para luego pasar al denominado ‘Pong Ping’ donde Claudio Pizarro confesó que Jefferson Farfán es su “jugador favorito nacional” y Ronaldo el “internacional”.

¿CUÁNDO Y CÓMO EL ‘CONEJO’ BENÍTEZ Y CLAUDIO PIZARRO CAMPEONARON EN LA CHAMPIONS LEAGUE?

A 8 años de su fundación como la Copa de Clubes Campeones Europeos, el AC Milan con el “Conejo” Benítez como titular se convirtió en el primer club italiano que ganó la ‘Orejona’ para su país, y él en el primer futbolista peruano que conquistó el prestigioso torneo de fútbol europeo.

El miércoles 22 de mayo de 1963, la Champions tuvo una gran final entre los rossoneros capitaneados por Cesare Maldini y el Benfica portugués de la ‘Perla Negra de Mozambique’.

Víctor Benítez jugó los 90 minutos del encuentro que coronó al AC Milan luego de remontar al gol inicial de Eusébio (19 minutos) con un doblete de Altafini a los 58′ y 69′.

Wembley fue testigo de la primera consagración peruana en el viejo continente, y disfrutó de la segunda ocasión exactamente 40 años más tarde teniendo como protagonista a Claudio Pizarro.

La gran final de la Champions League de la temporada 2012/13, también se disputó en la ‘Catedral del Fútbol’, pero esta vez un 25 de mayo con el protagonismo de 2 equipos de la misma liga.

Borussia Dortmund y Bayern con Claudio Pizarro desde el banco de suplentes, eliminaron en semifinales a los clásicos rivales de España, y en Wembley sostuvieron un electrizante duelo que terminó definiéndose al minuto 89 con anotación de Arjen Robben.

LOS GOLES Y PARTIDOS MÁS IMPORTANTES DE CLAUDIO PIZARRO CON CAMISETA DE ALIANZA LIMA

Proveniente de Deportivo Pesquero, Claudio Pizarro llegó a La Victoria vendido por 60 mil euros, y a partir de ese momento empezaría a hacerse un nombre en el ‘deporte rey’.

Con Alianza Lima, institución de la que además es hincha confeso, el ‘Bombardero de los Andes’ disputó inicialmente Copa Libertadores y Merconorte 1998, torneo donde anotó un doblete ante The Strongest.

Un año después, Claudio Pizarro anotaría 18 goles en 22 partidos con camiseta blanquiazul, y entraría en el radar del Werder Bremen, equipo con el cual arrancaría su exitoso camino europeo.

El último partido del ‘Bombardero de los Andes’ en Perú y con Alianza Lima fue el 13 de agosto de 1999 anotando en la derrota por 1-2 ante Sport Boys.