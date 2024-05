Roberto Palacios es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos en la selección peruana. Además, el ‘Chorri’ paseó su fútbol con gran éxito por países como México y Ecuador. A propósito de ello, el exSporting Cristal contó en exclusiva cuál fue el motivo por el que perdió dinero tras mostrar el famoso polo de “Te amo Perú”, luego de marcar el inolvidable golazo ante Paraguay por las Eliminatorias Corea y Japón 2002.

Esta es la razón por la que el ‘Chorri’ Palacios perdió dinero por mostrar el famoso polo de “Te amo Perú”

El exvolante contó que tenía dos opciones de polo con la frase “Te Amo Perú”. “Mandé a imprimir varias camisetas y esta me llegó en rojo. Yo dije esta es la camiseta, las otras eran blanca con rojo. Yo dije esta me la voy a poner. Me la pongo en el baño, porque sabes cómo es la gente ‘oe que eres patero’. Me la puse en el baño escondiéndome. Al final pensé que nunca iba a hacer el gol”, dijo el ‘Chorri’ en el programa “Ni loco ni santo”.

Luego, el exLDU contó cómo fue marcar ese golazo a la selección paraguaya. “Me agarra mal parado porque nunca habíamos practicado ese tiro libre. Entonces llega esa jugada donde Diosito me bendijo y hago ese golazo. Pude mostrar la camiseta que tanto quería”.

Además, Palacios contó que otra marca la había ofrecido un incentivo por ponerse el polo de otro color, sin embargo, él desistió y mostró el clásico rojo con letras blancas. “Me habían ofrecido la otra marca, aunque no era un bono que diga wow”.

El ‘Chorri’ Palacios reveló su secreto para aprender a pegarle de larga distancia y con las dos piernas

Han pasado ya 12 años desde la vez que el ‘Chorri’ Palacios vistió la ‘Blanquirroja’ por última ocasión, y desde entonces es recordado por el corazón que le ponía a cada partido de la selección peruana, así como aquella técnica que le permitió convertir varios ‘Chorrigolazos’ con pie derecho e izquierdo también.

A propósito de esa habilidad característica para rematar de larga distancia haciendo uso de ambas piernas, el ex Sporting Cristal le reveló a Ernesto Arakaki en una nueva edición de Meta Fútbol Perú, que “desde muy chico (le) encantó”, y practicaba “en la pared de mi casa”.

“Mi mamá me decía ‘hijo, pero no solamente la derecha’”, recuerda Roberto Palacios sobre la forma en la cual empezó a desarrollar su talento para pegarle al balón con fuerza, y más allá de dicha cualidad, la técnica llevada a cabo para el fortalecimiento de cuádriceps, el músculo más fuerte del cuerpo humano.

Tras revelar ese episodio en particular que involucra acotación de mamá, el ‘Chorri’ aprovecha el espacio de Meta Fútbol Perú para dirigir un mensaje a los padres de familia que quizá tienen a hijos practicando fútbol y mostrando ese gusto por el ‘deporte rey’, expresando que “si pueden compren una pelota de básquet” porque al dominarla fortificarán cada una de las piernas requeridas para terminar siendo un jugador completo.

Cabe recordar, que como integrante de hasta 5 procesos clasificatorios rumbo a mundiales, Roberto Palacios aún es el futbolista peruano con mayor cantidad de presencias vistiendo la ‘Bicolor’ (128) tras disputar también Copas América, entre otros certámenes, y sumar 19 goles anotados.

Dónde jugó Roberto Palacios y cuántos goles hizo en su carrera

Hoy con 51 años a cuestas cumplidos el 28 de diciembre, recordamos la exitosa carrera futbolística de Roberto Palacios nacido en Surquillo, pero ‘chorrillano’ desde adolescente que debutaría en el profesionalismo el 20 de octubre de 1991 vistiendo la camiseta del Sporting Cristal.

En tienda celeste fue partícipe de los títulos logrados en 1991, 1994, 1995 y 1996, volviendo al Rímac en 2001 tras paso por ‘Tecos’ de México y Cruzeiro de Brasil, y por última vez entre el 2007 y 2011.

A lo largo de su carrera, el ‘Chorri’ Palacios también fue jugador de LDU de Quito, Deportivo Cali, y otros equipos aztecas como Morelia, Atlas y Puebla, anotando en total 146 goles a nivel de clubes.