Alianza Lima no tuvo el cierre de temporada esperado. Luego de perder ante Universitario en la gran final de la Liga 1, los blanquiazules dejaron pasar la chance de ser tricampeones nacionales. Sin embargo, ahora dieron vuelta a la página y se encuentran preparándose en la pretemporada para competir de la mejor manera en 2024. En este contexto, una noticia negativa ha resaltado en las últimas horas, pues un exjugador ‘íntimo’ denunció que el club mantiene una deuda con él desde hace 22 años.

El exjugador que tendría esta deuda con Alianza es Julio ‘Buyo’ Ramírez. Él formó parte de los campeonatos nacionales de 1975 y 1977. Además, también se desempeñó reemplazando en su momento a Javier Castillo en la dirección técnica de la academia aliancista, luego de que este último falleciera.

“No quisiera que ataquen a mi club Alianza Lima, solo quiero que me paguen la deuda por los 22 años trabajando en el club y hasta ahora no me hacen presente. Estoy esperando, yo soy Alianza Lima de corazón (…). La deuda es por los años trabajados en la academia de Alianza Lima. Es injusto lo que me está pasando, ya que he dado todo mi esfuerzo”, comentó el ‘Buyo’ a través de un video, según América.

A raíz de la denuncia hecha por Ramírez, los socios de Alianza publicaron el siguiente comunicado en redes sociales: “No tiene deuda con el Club Alianza Lima, no está en el plan de reestructuración (en el cual ya se pagó a casi el 95% de los laborales). La deuda la tiene con las personas que manejaban la franquicia y academia del club. No estaba en la planilla del club Alianza Lima”.

Aclaremos que el Sr. Ramirez con el cual tenemos todo el respeto del mundo. No tiene deuda con el Club Alianza Lima, no está en el plan de reestructuración (en el cual ya se pago a casi el 95% de los laborales) la deuda la tiene con las personas que manejaban la franquicia y… https://t.co/5Uoyl7ycB3 — Socios AlianzaLima (@AlianzaSocios) December 23, 2023





En qué equipos jugó el ‘Buyo’ Ramírez

Defensor Arica

Juan Aurich

Atlético Chalaco

Alianza Lima

Defensor Lima

FBC Melgar

Diablos Rojos

¿Quién tiene más hinchas, Universitario o Alianza Lima? Esta última encuesta lo revela

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

¿Por qué son importantes las hinchas para los clubes?

Las hinchadas desempeñan un papel fundamental en el mundo del deporte, especialmente en los clubes deportivos. La presencia apasionada de los seguidores crea una atmósfera única en los estadios, transformando los encuentros en eventos cargados de emoción y energía. El rugido constante de la hinchada, sus cánticos y el apoyo incondicional generan un impacto significativo en el rendimiento de los jugadores, convirtiendo el estadio en un verdadero bastión para el equipo local.

Además, las hinchadas son la columna vertebral de la identidad de un club. Su lealtad y devoción contribuyen a forjar una conexión profunda entre la institución y la comunidad. Los colores, símbolos y tradiciones que acompañan a las hinchadas se convierten en parte integral de la cultura del club, transmitiéndose de generación en generación. Esta identidad compartida crea un sentido de pertenencia y orgullo entre los aficionados, que ven al equipo como una extensión de su propia identidad.

