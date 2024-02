Son muy pocos los futbolistas africanos que han pasado por el fútbol peruano. Sin embargo, uno de los que dejó un grato recuerdo fue Koffi Dakoi, volante marfileño que defendió la camiseta de la Universidad San Martín durante la temporada 2018. En base al gran despliegue físico que ofrecía en la cancha, dicho jugador supo ganarse los halagos de hinchas y periodistas en aquel momento. Ahora, seis años después, el deportista manifestó sus ganas de jugar la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Koffi Dakoi revela su deseo de jugar en la Liga 1 Te Apuesto 2024

El mediocampista, que actualmente milita en el SC Gagnoa de su país, y pasó por el Tigres de México, fue entrevistado por Infobae Perú y expresó sus ganas de volver a jugar en Perú.

“Todavía estoy jugando, estoy de vuelta en casa. Si hay oportunidades concretas y dinero vuelvo. Me gustó mucho su fútbol, realmente me encantó Perú”, señaló en primera instancia Dakoi, quien en su paso por el cuadro ‘santo’ estuvo junto a otros futbolistas africanos como Aboubacar Kouyaté, Franck Anoumou y Aké Loba.

“Vivimos como si fuera nuestro propio país. Me sentí muy feliz de pertenecer a la San Martín. Gracias a los peruanos por la cálida acogida. Hay grandes como Alianza Lima y Sporting Cristal en este momento”, añadió el africano.

Por qué los clubes de la Liga 1 “no quieren hablar” con Christian Ramos

Tras haber defendido la camiseta de representativos equipos capitalinos como Alianza Lima y Universitario, campeonado en Ecuador y Arabia Saudita, y hasta disputado una Copa del Mundo, Christian Ramos vive uno de los momentos más inciertos de su carrera en pleno 2024, año que debería presentarse como esperanzador para todo futbolista en actividad, pero actualmente es sinónimo de inestabilidad para la popular ‘Sombra’.

El defensor que formó parte de los procesos de Ricardo Gareca, tiene 35 años, y aún siente que puede aportarle mucho al club que requiera de sus servicios, sin embargo y luego de su polémica salida de Sport Boys, aún no encuentra a la institución ideal para continuar con la carrera iniciada hace 17 años.

“Estoy en mi casa, me siento y digo que es raro que no me llamen o que no tenga una propuesta”, manifestó Christian Ramos en diálogo con Jesús Arias para “Tanke como Cancha” de RPP Deportes, considerando a dicha situación como “súper raro” ya que “hace dos o tres años, estuve jugando Eliminatorias”.

Según explicó, él ha recibido información de que las aparentes razones vinculadas al desinterés por parte de equipos de la Liga 1, radican en que no quiere jugar en provincia y el sueldo que percibe es muy alto.

Ante lo expuesto, el ex Sport Boys, Christian Ramos, le dijo al ‘Tanke’ Arias que varios clubes “no quieren hablar conmigo porque tengo un salario muy alto, pero yo digo que para eso se habla (primero)”, resaltando enseguida uno de los principales obstáculos que a su parecer, también le impiden continuar formando parte del fútbol peruano.

Cuál es la programación de la fecha 6 del Torneo Apertura

Jueves 29 de febrero

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Hora: 2:15 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Viernes 1 de marzo

ADT vs. Alianza Lima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Universitario vs. Universitario

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Monumental

Sábado 2 de marzo

Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Comerciantes Unidos vs. Melgar

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Germán Contreras

César Vallejo vs. Cusco FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Domingo 3 de marzo

Los Chankas vs. Sport Boys

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Los Chankas

Cienciano vs. Carlos Mannucci

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Lunes 4 de marzo

Unión Comercio vs. UTC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Carlos Vidaurre

