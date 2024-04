Hernán Barcos es uno de los delanteros extranjeros más exitosos en la historia de Alianza Lima. En base a goles, esfuerzo y dos títulos nacionales, el ‘Pirata’ ya es referente en el conjunto blanquiazul. Sin embargo, en las últimas horas, generando gran polémica, un exfutbolista del cuadro victoriano arremetió contra el argentino y criticó los halagos que recibe. Además, aseguró que no debería jugar en dicho club.

Exfutbolista de Alianza Lima desacredita a Hernán Barcos y asegura que le hace daño al club blanquiazul: “No debe jugar”

El exfutbolista que salió a criticarlo fue Pedro García, delantero que defendió la camiseta de los ‘íntimos’ durante las temporadas 1993-1994 y 1995-1996. No obstante, sus mejores momentos en el fútbol peruano fueron jugando por Alianza Atlético y San Martín.

Al ser consultado sobre el empate ante Fluminense por la Copa Libertadores, el popular ‘Romario de los pobres’ señaló que le gustó Alianza, pero resaltó su descontento por la presencia de Barcos. “No debe jugar Barcos, acá lo endiosan pero él malogra Alianza”, dijo el ‘Chato’ en entrevista con Trome.

Asimismo, García criticó la función que viene ejerciendo dentro del campo. “Ahora es un volante más, ya no quiere jugar arriba y quiere que se la den y los chiquillos se la dan”.





Pedro García era conocido por su velocidad y gambeta dentro del campo. (Foto: GEC)

¿Cuál es la fórmula de Hernán Barcos para mantenerse vigente con 39 años de edad? Esto dijo el ‘Pirata’

En una conversación con Perú 21, el ‘Pirata’ mencionó cuál es la manera en la que se cuida y entrena para mantenerse físicamente en óptimas condiciones. “Disciplina, profesionalismo y cuidado. No tomo alcohol, no fumo, como lo que tengo que comer y entreno como un joven de 20 años, así el físico me ayuda. Si tengo que bajar 1 kilo ya no demoro lo mismo que antes, que “se bajaba solo”. Me cuido, para no tener ese exceso, porque ya no soy veloz y, si encima tengo sobrepeso, me va a costar mucho”.

Asimismo, Barcos hizo hincapié en quienes han criticado su liderazgo: “Otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero; y eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago”.

De otro lado, el exLDU aseguró que pudo llegar a Universitario antes de firmar por Alianza. “Me llamaron y me preguntaron si me interesaba (jugar la Liga 1 y la Libertadores) y yo les dije que estaba abierto a escuchar opciones, pero luego el entrenador (Ángel Comizzo) dijo que yo estaba muy viejo y que quería jóvenes. Él se decidió por otro chico (Alex Valera) y, días después, me llamó Alianza”.

Quién es Hernán Barcos

Hernán Barcos, nacido el 11 de abril de 1984 en Bell Ville, Córdoba, es un futbolista y empresario argentino nacionalizado peruano. Juega como delantero centro y actualmente forma parte del Alianza Lima de la Primera División del Perú. Barcos fue internacional con la selección de fútbol de Argentina en cuatro ocasiones.

En la actualidad, ostenta el título de máximo goleador extranjero en la historia del Alianza Lima y es el máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana con 19 goles.