El posible debut de Oliver Sonne en la selección peruana es uno de los grandes motivos que genera expectativa para los venideros duelos ante Nicaragua y República Dominicana, a disputarse el 22 y 26 de marzo, respectivamente. A propósito de ello, la página oficial de la Bicolor publicó un video en el que los jugadores participan de una particular dinámica. La misma consiste en que cada futbolista diga qué canción le gustaría escuchar en el estadio Alejandro Villanueva si metieran gol. Aquí te contamos qué dijo el deportista del Silkeborg IF.

La canción que a Oliver Sonne le gustaría que suene en Matute previo al Perú vs Nicaragua

Una vez que Sonne fue consultado, el lateral expresó su patriotismo. “Creo que la canción nacional de Perú. Sí, el himno”, dijo el jugador peruano que milita en el fútbol europeo.

Como se esperaba, esta respuesta de Oliver provocó que los hinchas peruanos le manifestaran su admiración y cariño por redes sociales. “Esa fue la mejor respuesta”, “El más patriota”, “Bien, Oliver, aprendan, muchachos”, “Se hace querer”.





En qué posición jugaría Oliver Sonne en la selección peruana de Jorge Fossati: esto dijo Coki Gonzáles

La selección peruana tuvo actuaciones de la mano de Juan Reynoso que el hincha prefiere olvidar. En este contexto, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la convocatoria de Oliver Sonne, quien todavía no se estrena con la Blanquirroja. Sin embargo, el lateral podría tener sus primeros minutos con Jorge Fossati como técnico, pues fue convocado por el uruguayo para jugar ante Nicaragua y República Dominicana. A continuación, te contamos en qué posición jugaría, según lo dicho por Coki Gonzáles, periodista de Latina.

“A Sonne lo quieren de interior por la derecha, esta es la posición en la que quiere utilizar el profesor Jorge Fossati al peruano danés. No de lateral derecho, no de carrilero por derecha, no para que compita con Advíncula, no para que compita con Polo, no para que le pelee el puesto a alguno de ellos”, dijo Coki a través de su programa “Están pasando cosas”.

Asimismo, el periodista añadió que se han analizado las estadísticas de Sonne para ver si encaja con dicha posición. “Lo quiere de interior por la derecha. Incluso, ya ha habido conversaciones de parte de su departamento de fútbol con su club para ver sus números y sus registros para ver si es que dan o no con la posición en la que va a ser utilizado, quizá en algún momento de interior por izquierda. Hoy, 11 de marzo, me la estoy jugando”, comento el comunicador.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales sobre lo dicho por Coki Gonzáles?

Sobre lo mencionado por Coki, los cibernautas dieron sus opiniones en diferentes redes sociales: “Me gusta esa idea de Fossati”, “Sonne es polifuncional, sobrado puede jugar ahí”, “Sonne es una buena alternativa, qué bueno que Fossati ya se dio cuenta de ello”.

Qué dijo Oliver Sonne sobre la posibilidad de ser titular en la selección peruana

En una entrevista para Depor, Sonne comentó que tiene el objetivo de pelear por ser titular en Perú. “Sí, por supuesto que ser titular es un sueño y un objetivo que tengo en mente. Creo que existen oportunidades para lograrlo, aunque sé que llevará tiempo. La paciencia es clave, especialmente considerando el alto nivel de nuestros jugadores”, dijo el lateral del Silkeborg IF.

Asimismo, Oliver añadió: “Tengo un gran respeto por el equipo, pero definitivamente anhelo estar en el campo demostrando mi calidad. Estoy convencido de que puedo contribuir con aspectos positivos, así que espero que haya espacio para mí en el once titular de Perú”.

