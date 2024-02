Paolo Guerrero ya formó parte de su primer entrenamiento con César Vallejo. Luego de varios idas y vueltas, el experimentado delantero ya se integró al plantel trujillano y los hinchas ya cuentan los días para verlo debutar en la Liga 1 Te Apuesto. A propósito de ello, Roberto Mosquera, técnico del conjunto norteño, dio una irónica respuesta al ser consultado sobre la llegada del ‘Depredador’ a su equipo. Aquí te contamos qué dijo.

La irónica respuesta que dio Roberto Mosquera sobre Guerrero y su llegada a la Liga 1 Te Apuesto: “Le dije a Lewandoski que no iba a contar con él”

“Ayer le dije a Lewandoski que no iba a contar con él porque ya venía Paolo”, dijo entre risas el exestratega de Alianza Lima y Sporting Cristal. El experimentado técnico señaló que hizo dicho comentario porque “quería ver reír a los periodistas”.

Asimismo, Mosquera hizo hincapié en que desea tener a Paolo en su mejor estado físico para poder sacarle provecho en lo futbolístico. . “A estos jugadores se les tiene que cuidar, tiene pasar por una evaluación física, porque si no hay físico, no hay técnica”.

Cuál es la programación de la fecha 5 de la Liga 1

Viernes 23 de febrero

15:00 Sport Huancayo vs. Alianza Atlético

Estadio IPD de Huancayo

Sábado 24 de febrero

15:00 UTC vs. Universitario

Estadio Germán Contreras Jara

15:00 Sport Boys vs. Cusco FC

Estadio Miguel Grau del Callao

17:30 Melgar vs. Unión Comercio

Estadio Monumental de la UNSA

19:30 Mannucci vs. Sporting Cristal

Estadio Mansiche

Domingo 25 de febrero

13:45 Atlético Grau vs. ADT

Estadio Campeones del 36

16:00 Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Estadio por confirmar

19:00 Deportivo Garcilaso vs. César Vallejo

Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 26 de febrero

15:00 Los Chankas vs. Cienciano

Estadio Los Chankas

Este es el motivo por el que Paolo Guerrero se arrepintió de jugar en César Vallejo, según Eddie Fleischman

Eddie Fleischman fue entrevistado por Beto Ortiz. En este espacio señaló que los argumentos de Paolo entorno a la inseguridad y a las amenazas que recibió su madre no son tan sólidos. Esto, como se esperaba, generó reacciones de todo tipo en redes sociales.

“Él dice que el mismo día que firma (2 de febrero) empiezan las amenazas; sin embargo, el señor César Acuña es el que hace público el tema el 15 de febrero. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Por qué no el día siguiente de haber recibido las amenazas? Decir ‘oye, he firmado, pero mira lo que me ha pasado’”, empezó diciendo el popular ‘Colorado’ en “Beto a Saber”.

Además, Eddie dejó a entrever que le resulta extraño que justo Paolo se haya arrepentido de ir a Trujillo cuando Alianza Lima se quedó sin Pablo Sabbag, delantero colombiano que se perderá gran parte de la Liga 1 tras lesionarse.

“Los tiempos calzan. Ahora, antes de la lesión de Pablo Sabbag, Bruno Marioni, que es el gerente deportivo de Alianza, dijo que Paolo Guerrero no estaba en los planes, tenemos el plantel completo. Después, el mismo Marioni dijo que Paolo Guerrero no está en los planes porque tiene un vínculo contractual con otro equipo. Allí limitan las responsabilidades de Alianza. Si se libera del contrato, quizás Alianza lo quiera contratar, pero qué curioso que todo esto se da cuando Alianza empieza a pensar que necesita reemplazar a su delantero lesionado por otro”, añadió Fleischman.

Cabe mencionar que esta conversación entre Fleischman y Ortiz se dio antes de que se oficializara que Paolo jugará por César Vallejo.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.