La sarcástica respuesta de Marcelo Bielsa a periodista uruguayo tras pregunta por la derrota ante Chile

Luego de disputarse la fecha 3 del Preolímpico 2024, donde el equipo de Marcelo Bielsa sumó su segunda derrota consecutiva y esta vez ante la selección chilena. De esta manera, la selección uruguaya complica sus chances de conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos París 2024. Ante ello, post partido en conferencia de prensa el ‘Loco’ explotó contra un periodista por cuestionar el desempeño de su equipo.

¿QUÉ LE DIJO MARCELO BIELSA A PERIODISTA URUGUAYO TRAS PERDER ANTE LA SELECCIÓN CHILENA?

Este sábado 27 de enero se llevó a cabo la fecha 3 del Preolímpico 2024, donde la selección uruguaya Sub 23 no pudo ganar ante su similar de Chile y perdió con la mínima con gol de Clemente Montes. Durante la conferencia de prensa, que es usual en cada competición, un periodista charrúa cuestionó que Marcelo Bielsa no quería brindar declaraciones al respecto, además de criticar el sistema defensivo del equipo. Esto generó que el DT de Uruguay cruce palabras con el comunicador.

“Me da la sensación de que usted está acá sin querer estar acá, en esta conferencia de prensa, e incluso me dio la sensación que previo al partido, usted declaró sin querer hacer declaraciones, tal vez por protocolo, tratando de respetar a la Asociación Uruguaya de Fútbol y no generarle una sensación incómoda. Pero entienda usted que la gente en Uruguay quiere saber su visión de estos dos partidos, porque Uruguay tuvo muchas dificultades, es más, considero que hubo un montón de dificultades defensivas que entendemos que usted debió alertar antes, y evidentemente no lo hizo, y tal vez tiene la explicación del porqué no lo ve de la misma manera que lo vemos nosotros”, empezó comentando el profesional.

"DÍGAME CUÁL ES LA PREGUNTA" 🗣️



Marcelo Bielsa tuvo un FUERTE CRUCE con un periodista luego de la derrota de Uruguay ante Chile en el CONMEBOL #PreolímpicoEnDSPORTS.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/Vf44J8zjTh — DSports (@DSports) January 28, 2024

A pesar que realizó toda la introducción a su pregunta, el rosarino no dudo en interrumpirlo y le solicitó que fuera más claro con lo que quería saber: “¿Cuál es la pregunta? Me dice la pregunta”. Entonces, el comunicador volvió a cuestionar al DT: “Ahí voy a la pregunta. Usted generalmente hace conferencias de prensa donde deja muchas cosas...”. Una vez más fue cortado por Bielsa; “dígame la pregunta y no pierda tiempo. Dígame la pregunta”.

Ante ello, el corresponsal consultó: “¿Por qué le costó tanto mover el sector defensivo de Uruguay, cuando Uruguay tuvo enormes dificultades...?” El técnico argentino no lo dejó seguir hablando y sostuvo que “estoy en desacuerdo. Usted ve que tuvimos enormes dificultades defensivas, yo digo, no estoy de acuerdo. ¿Hay otra pregunta?”. Sin duda, se vivió un tenso momento durante la conferencia de prensa ya que La Celeste cuenta con pocas chances de clasificar a la siguiente ronda del Preolímpico Venezuela 2024.

PARTIDOS Y RESULTADOS DE LA FECHA 3 DEL PREOLÍMPICO 2024

GRUPO A:

Bolivia 0-2 Ecuador

Brasil 2-0 Colombia

GRUPO B:

Perú 0-1 Paraguay

Uruguay 0-1 Chile

TABLA DE POSICIONES SUB-23 PREOLÍMPICO 2024

TABLA DEL GRUPO A:

ECUADOR - 7 PTS.

BRASIL - 6 PTS.

VENEZUELA - 2 PTS.

BOLIVIA - 1 PT.

COLOMBIA - 0 PTS.

TABLA DEL GRUPO B