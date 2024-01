¿Cuál es la verdadera edad de la nueva pareja de Yiddá Eslava?

Luego de que Yiddá Eslava anunciara que terminó su relación con Julián Zucchi, ahora la exchica reality ha causado el asombro de sus seguidores tras revelar el nombre de su nuevo galán. Precisamente, la actriz confirmó que se encuentra en un romance con el fotógrafo Ángel Fernández. En esta nota, conoce todos los detalles que informó la excombatiente.

¿QUÉ EDAD TIENE ÁNGEL FERNÁNDEZ, PAREJA DE YIDDÁ ESLAVA?

En una reciente edición de ‘Café con la Chevez’, la invitada en esta oportunidad fue Yiddá Eslava, que brindó detalles acerca de su nueva relación con Ángel Fernández, incluso se animó a revelar la edad del profesional. De esta manera, la influencer dijo que ella es menor por un año, pues nació el 23 de julio de 1983, es decir, tiene 40 años; mientras su actual pareja tiene 41 años sin especificar la fecha de nacimiento. “No es mi colágeno, es un año mayor que yo. Churrísimo, pero más allá de eso, se le ve superjoven, creo que ambos no aparentamos nuestra edad”, sostuvo Yiddá.

¿QUÉ DIJO YIDDÁ ESLAVA SOBRE SU NUEVA RELACIÓN CON ÁNGEL FERNÁNDEZ?

En declaraciones para el mismo programa, Yiddá no dudo en dejar en claro que mantiene una relación con el fotógrafo Ángel Fernández, luego de terminar hace más de cuatro meses con Julián Zucchi. La actriz mencionó que no tenía la intención de conocer a alguien más, pero ahora se dio la oportunidad y se están conociendo.

“Nos estamos conociendo. Hay un tiempo reciente. Yo me separé hace cuatro meses y medio, estábamos separados unas semanas más antes. Yo, debo decirlo, a veces ni me daba medio pico con nadie, no me gustaban. Él es la primera persona que digo ‘bueno’. Mis amigas me dicen ‘¿es en serio?’. No tengo ganas de conocer a otra persona más que a él ahora”, explicó.

Sin embargo, tras hacerse público el amorío entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández, el que salió a pronunciarse en el programa de “Amor y Fuego” fue la expareja de la actriz y padre de sus dos pequeños hijos, Julián Zucchi. El actor expresó que le desea lo mejor a Yiddá, pese a que no sabe nada sobre el nuevo noviazgo. “No lo conozco, no sé quién es. Hablamos todos los días, pero nunca me contó”, dijo.

¿YIDDÁ ESLAVA PRESENTARÁ A ÁNGEL FERNÁNDEZ CON SUS HIJOS?

Yiddá se encuentra pasando por una etapa de mucha felicidad en su vida tras conocer a Ángel Fernández, por lo que esto la lleva a tomar buenas decisiones por respeto a sus hijos. Por ello, la protagonista de ‘Sí, mi amor’ contó que no lo ve prudente por ahora presentar a su nuevo galán con sus pequeños debido a que existe un tiempo prudencial previo a formalizar su relación.

“Yo soy un poco atípica y no voy con el luto. Hay un tiempo que sí no es negociable, que es el tiempo necesario para presentarlo a mis hijos. Primero, Julián tiene que conocerlo, pasar un tiempo prudente y cuando todos estemos seguros y conformes, va a pasar la etapa de conocernos”, señaló para ‘Café con la Chevez’ de Trome.