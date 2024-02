¿Paolo Guerrero o Pizarro? Quién es el futbolista peruano más conocido a nivel internacional, según la inteligencia artificial

En la actualidad, son millones los usuarios en el mundo que suelen consultar por algún tema en especial a la Inteligencia Artificial con el objetivo de obtener una respuesta, pese a que en ciertos momentos suele ser subjetiva. Precisamente, en esta ocasión se le consultó al ChatGPT sobre el futbolista peruano más popular en el mundo y la respuesta sorprendió a muchos ya que no son considerados Paolo Guerrero y Claudio Pizarro por esta tecnología.

¿QUIÉN ES EL FUTBOLISTA MÁS POPULAR EN EL MUNDO, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Según la IA, el futbolista peruano con más notoriedad a nivel internacional es Teófilo Cubillas debido a que tuvo un buen desempeño con la selección peruana en los mundiales de 1970 y 1978, además de ser determinante en los partidos ya que marcaba goles y más de tiros libres.

“Uno de los mejores jugadores sudamericanos de todos los tiempos y uno de los mejores mediocampistas ofensivos de la historia del fútbol es Teófilo Cubillas ya que dejó una marca imborrable en la historia del fútbol y es venerado tanto en Perú como a nivel internacional”, indicó dicha tecnología.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE JUGAR CON CLAUDIO PIZARRO Y PAOLO GUERRERO?

Carlos Zambrano estuvo como primer invitado en el programa de Sergio Peña llamado Serg10, podcast que se transmite a través de YouTube, donde tocó varios aspectos de su carrera como futbolista en todos estos años. El defensa de la selección peruana no dudo en contar cómo fue su experiencia en aquel momento enfrentando a dos referentes nacionales como Claudio Pizarro y Paolo Guerrero que pertenecían al Bayern de Múnich y Hamburgo.

En esa época, él integraba el equipo de FC St. Pauli, donde logró ganar el clásico por primera vez en su historia al equipo de Guerrero y en condición de visitante. El ‘Kaiser’ contó muy emocionado que era una motivación disputar un partido contra ambos, pese a que él recién empezaba su carrera como futbolista.

@sergiop28 ¿Cómo fue enfrentarse a Paolo Guerrero y Claudio Pizarro en Alemania? 🇩🇪 - Carlos Zambrano ♬ sonido original - Sergio Peña

“Para mí era una motivación, pues yo era chibolito, tenía 20 años por ahí y recién estaba iniciendo mi carrera porque en Schalke jugaba pero todavía no explotaba. Claudio estaba en el Bayern y Paolo en Hamburgo y para mí era una motivación extra. Sabía que enfrentaba a ellos cuando acá en Perú eran unas estrellas pero yo era jovencito y me quería comer el mundo en ese tiempo, todavía no ganaba los millones que ellos ganaban”, sostuvo el defensa nacional para dicho medio.

¿QUÉ ES EL CHATGPT?

El ChatGPT es considerado un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros, y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto.

A una inteligencia artificial se la entrena a base de texto, se le hacen preguntas y se le añade información, de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va “entrenándose” para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada.