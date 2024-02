Paolo Guerrero sigue negociando con César Vallejo con el objetivo de desligarse de la institución norteña, pese a que no jugó un solo minuto por dicho club. En las últimas horas, según lo señalado por la prensa local, directivos de la entidad deportiva y la representación legal del jugador se habrían reunido en casa de Doña Peta, madre del deportista. Ante ello, Pedro García, periodista de ‘Al Ángulo’, criticó duramente esta situación.

Pedro García critica influencia de Doña Peta en la negociación de Paolo Guerrero con César Vallejo

El comunicador empezó haciendo un comentario bastante irónico sobre la presunta influencia de la madre de Guerrero en la negociación. “No imagino a la mamá de Luis Suárez cuando mordió a Chiellini, no me lo imagino defendiéndolo de la FIFA. Es cómico”.

Asimismo, el periodista añadió: “Para mí no está bien en el sentido de que el resultado no es bueno. Soy respetuoso, trato de serlo. Yo no he estado ahí, no sé qué se habló, no sé qué participación tuvo, pero desde afuera uno mira y dice, a ver Julio García, tú para qué estás si va a entrar la mamá. Para qué estás, si la mamá de Paolo está protagonizando eventualmente, según presumimos, una negociación”.

¿Qué más dijo Pedro García sobre Doña Peta?

Por último, García hizo hincapié en que los resultados no suelen ser buenos cuando Doña Peta interviene. “Su momento, cuando fue la decisión más decisiva, porque fue notable, fue cuando se permitió decir que Pizarro, que por lo que yo veo de una carrera impecable, y su papá, tenían que ver con la suspensión de Paolo. Y cómo no voy a opinar en su momento, y se dijo acá. Estuvo mal y estuvo en todos los portales del mundo”.

¡Se indignó! Este fue el contundente mensaje que envió Paolo Guerrero a ‘Peluchín’: “No esperaba eso de ti”

Rodrigo Gonzáles, conductor de “Amor y Fuego”, y más conocido como ‘Peluchín’, decidió leer el mensaje que le envió Guerrero en vivo y en directo durante dicho programa. El ‘Depredador’ le recriminó al comunicador y le señaló que los mensajes de extorsión que recibió su mamá “no son un juego”.

“No le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado, me mandó un recorte de Trome y me dice que " esos mensajes no son un juego, no puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti, no sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre”, empezó diciendo ‘Peluchín’.

Asimismo, Gonzáles añadió: “Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona roja en nuestro país como lo es Tarapoto y él tuvo la valentía y osadía para muchos nunca abandonar. Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tenerlo que ir a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos, de esos temas tengo para contarte varias cosas Paolo, de las que he vivido con mi familia”.

¿Qué más le dijo ‘Peluchín’ a Paolo Guerrero?

Pese a lo sucedido, el comunicador decidió increparle a Paolo por no haber tomado sus precauciones antes de firmar su vínculo contractual con la entidad norteña. “Me imagino que esto te debe asustar, pero tampoco se puede por ser Paolo Guerrero aprovechar del arrastre popular para tú no haber evaluado algo y firmar un contrato y pretender que ese contrato se dé por anulado. No está bien, todos tenemos un contrato que hay que cumplirlo, como lo tengo con Willax, si las cosas cambian en el camino o si salen a la luz cosas más tangibles que no hemos evaluado, es algo que debiste evaluar tú previamente de estampar tu firma”.

