En redes sociales, los comentarios del periodista deportivo Vicente Cisneros se han vuelto viral, luego de que este criticara el desempeño de Cecilio Waterman, jugador de Alianza Lima, frente al partido que tuvo contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores. ¿Qué es lo que dijo el hombre de prensa sobre el deportista? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

CÓMO UN PERIODISTA DEPORTIVO ‘FULMINÓ’ A CECILIO WATERMAN TRAS EL PARTIDO ANTE CERRO PORTEÑO

El reconocido periodista deportivo Vicente Cisneros lanzó duras críticas hacia el delantero Cecilio Waterman luego del partido entre Alianza Lima y Cerro Porteño. En sus declaraciones, Cisneros cuestionó la actuación del jugador, señalándolo como “técnicamente limitado”. Además, expresó su descontento por la falta de entrega y fricción con los defensas rivales por parte de Waterman, a quien considera que no mostró el nivel esperado durante el encuentro.

En su análisis post partido, Cisneros también tocó el tema de los refuerzos de Alianza Lima, haciendo hincapié en la contratación de Kelvin Cerda. El periodista destacó que, si bien Cerda es un buen jugador, cuestionó si posee la jerarquía necesaria para ser el gran refuerzo del equipo en un torneo internacional. Asimismo, criticó la falta de inversión por parte del club para fichar jugadores de mayor calidad en las líneas ofensivas.

Las declaraciones de Cisneros generaron debate entre los aficionados y seguidores del equipo limeño, quienes han expresado diversas opiniones en redes sociales. Algunos coinciden con las críticas hacia Waterman y la gestión de fichajes de Alianza Lima, mientras que otros defienden el desempeño del jugador y la estrategia del club en el mercado de pases.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE IBAI LLANOS AL PARTIDO ENTRE ALIANZA LIMA Y CERRO PORTEÑO?

Durante una de sus más recientes transmisiones en directo, el streamer español Ibai Llanos sorprendió a sus espectadores al reproducir los momentos finales del enfrentamiento entre Alianza Lima y Cerro Porteño, miembros del Grupo A en la Copa Libertadores 2024.

Los minutos que reprodujo fueron los más importantes del encuentro, ya que durante los dos tiempos reglamentarios del partido ninguno de los equipos logró anotar un gol. Sin embargo, durante el tiempo extra antes de finalizar la jornada, cuando ya todos daban por hecho el empate, Cerro Porteño consiguió un tanto que les terminó dando la victoria.

De buenas a primeras, al streamer le llamó la atención que los defensas no ‘salieran’ a interceptar a Federico Carrizo ante su inminente intento de gol que culminó siendo efectivo. Asimismo, aunque no lo dijo directamente, arremetió contra el portero Angelo Campos por no tener un buen desempeño al momento de esta jugada que significó la derrota de Alianza Lima.

¿CUÁNDO SON LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE ALIANZA LIMA?

Continuando con la temática de la Copa Libertadores 2024, el próximo encuentro de la ‘blanquiazul’ para este torneo es el martes 23 de abril a las 7:30 p.m. En esta ocasión, con motivo de la tercera jornada, se enfrentarán a Colo-Colo, equipo que se encuentra en el segundo lugar del grupo A.

Sin embargo, Alianza Lima también se encuentra jugando la Liga 1 Te Apuesto en Perú. En esta competencia su próximo partido es todavía más pronto, ya que este domingo 14 de abril tienen un partido contra Atlético Grau también a las 7:30 p.m. Posteriormente, se medirán ante Melgar el domingo 28 de abril a las 5:30 p.m.

En esta competencia al equipo peruano le está yendo un tanto mejor, pues se encuentran en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Debido a ello, muchos hinchas y especialistas resaltan la diferencia en el juego de los futbolistas entre el torneo nacional y la competencia internacional. Mientras que en uno demuestran un mayor nivel, en el otro todavía no consiguen una victoria.

Eso sí, cabe mencionar que recién se van jugando dos fechas, por lo que la situación todavía podría cambiar a futuro. Sin embargo, tendrán que replantear bien su estrategia para poder rendir mejor. Sobre todo, teniendo en cuenta que deberá a volver a enfrentarse a los mismos rivales contra los que no pudo.

QUÉ ES LA COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores es un torneo anual internacional oficial de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, creado en 1960 bajo la denominación de Copa de Campeones de América o Copa Campeones de América.

En 1965 el torneo adoptó el nombre «Libertadores» en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y brasileña de América del Sur.

Copa Libertadores es uno de los más prestigiosos torneos en el mundo y la más prestigiosa competición a nivel de clubes de fútbol en Sudamérica.

La Copa Libertadores ha tenido diferentes formatos desde su creación. Al inicio, solo participaban los campeones de las ligas. En 1966, comenzaron a participar los subcampeones. En 1998, los equipos de México fueron invitados a competir y participaron de forma regular hasta el 2016, en el 2017 se retiraron del torneo por no lograr ajustarse al nuevo calendario aprobado para los años siguientes. En el año 2000 el torneo se expandió de 20 a 32 equipos.

Al menos cuatro clubes por país compiten en la Copa Libertadores, mientras que Argentina y Brasil tienen la mayor cantidad de clubes participantes. Tradicionalmente, se ha utilizado siempre una fase de grupos, pero el número de equipos por grupo ha variado en numerosas ocasiones. En la actualidad, desde la edición 2017, participan 47 clubes y se disputa anualmente desde enero hasta noviembre.

Desde 1989 el ganador de esta competición disputa la Recopa Sudamericana y, desde 2005, la Copa Mundial de Clubes, competición que reemplazó a la Copa Intercontinental, la cual se jugó de 1960 a 2004 entre el ganador del torneo y el campeón de Europa.

También, clasifica a la segunda fase de la siguiente Copa Libertadores. Asimismo, entre 1969 y 1998 el campeón disputaba la Copa Interamericana con el vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf. Y también desde 1993 hasta 1996, el campeón jugó la Copa de Oro con el ganador de la Supercopa Sudamericana, el campeón de la Copa Conmebol, y el campeón de la Copa Máster de Supercopa.