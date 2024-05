Durante una reciente entrevista el mediocampista Piero Quispe contó que hubo un momento en el que Alianza Lima intentó ficharlo. Por supuesto, quienes conocen la carrera del joven futbolista sabrán que este fue un intento fallido. Sin embargo, de todas formas se animó a contar esta historia a modo de anécdota, así como otras experiencias que compartió y que sucedieron antes de su eventual llegada a Universitario de Deportes.

¿Cómo fue el fallido intento de fichaje de Alianza Lima a Piero Quispe?

Piero Quispe fue el último invitado en el más reciente programa ‘La Fe de Cuto’. Durante las transmisión de la entrevista el joven futbolista se animó a hablar sobre su carrera deportiva, pero también sobre su vida. Contó, por ejemplo, experiencias de su infancia, sus inicios en el fútbol, su llegada al equipo del que es hincha, Universitario de Deportes, y también sobre su fichaje en el Pumas de México.

Sin embargo, una de las anécdotas que más llamó la atención tiene que ver con Alianza Lima. Sucede que Piero Quispe reveló que el equipo ‘blanquiazul’ intentó ficharlo incluso antes de que llegara a la ‘U’. De acuerdo con el joven mediocampista, este es una historia que se remonta a la época en que su equipo de fútbol ganó y ascendió a la categoría oro en la Copa Federación.

“Esa temporada seguimos ganando y campeonamos, subimos a categoría oro en la Copa Federación”, afirmó. “Cuando subimos, me acuerdo, que el primer partido después del sorteo nos tocaba contra Alianza”.

Piero recuerda que este es un enfrentamiento que ganaron por goleada y que, sobre todo, el fue responsable de dos goles.

“Yo cuando estuve dos años sin entrenar los veía por YouTube y ahora jugar contra ellos, era algo grande. Fui feliz. Llegó el día, ‘El Chumpitaz’ es una cancha llenecita de todos los padres. Nosotros le ganamos 4-1 a Alianza, yo hice dos goles”.

Es entonces que uno de los dirigentes se vio bastante interesado en él y decidió acercarse para tratar de ficharlo.

“Al final del partido se acerca un dirigente de ellos y le habla a Tito, me querían y yo no quería porque sabía que iba a jugar contra la ‘U’, yo soy hincha de la ‘U’, quería jugar en la ‘U’. Justo estaba mi papá a mi costado, le dije que quería irme a la ‘U’”.

Curiosamente, esta no es la única vez que le pasó algo similar a Piero. El joven futbolista recuerda que el Club San Martín de Porres también intentó ficharlo después de ganarles junto a su equipo. No obstante, revela que también los rechazó, pues es lo mismo que ellos hicieron con él cuando intentó ingresar al equipo.

“Me acuerdo que jugamos con San Martín y el mismo profe que me sacó, me pidió, un mexicano, no me acuerdo cómo se llamaba. Chumpitaz era mi cancha. A San Martín le ganamos 2-0 y al final del partido me piden también, nosotros le dijimos ‘pero si hace un par de años sacaste a mi hijo’”.