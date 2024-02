Haber conseguido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 es una de las proezas más destacables en la historia del deporte peruano. Por ese motivo, la gran campaña realizada por el equipo nacional de voleibol en aquel momento quedará para siempre grabada en la mente de miles de compatriotas. En este grupo resaltaba Gaby Pérez del Solar, quien decidió vivir en Estados Unidos desde hace buen tiempo atrás. Aquí te contamos cuál fue el motivo.

Por qué Gaby Pérez del Solar decidió vivir en Estados Unidos

En una entrevista para el canal de YouTube de Mathías Brivio, Gaby contó la razón que la llevó a vivir en Estados Unidos. Ella comentó que mucho tuvo que ver el trabajo de su esposo.

“Él vivió 21 años en Perú y la empresa para la cual laboraba decidió trasladar sus oficinas a este país. Yo siempre le he dicho: ‘Dónde tú vayas yo voy ‘. A mí no me da miedo los cambios y estamos felices. Ya vamos cerca de seis años aquí”, comentó la exvoleibolista.

Asimismo, la exdeportista añadió: “Al comienzo tenía un poco de miedo porque, aunque mi esposo es americano, ellas no sabían inglés, pero en el colegio las ayudaron. A los cuatro meses ya hablaban perfecto el idioma y les va muy bien en el colegio, incluso están becadas por jugar vóley”.

Qué piensa Gaby Pérez del Solar sobre la final perdida ante Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988

En una entrevista que brindó en 2018 para la sección de Deporte Total de El Comercio, Gaby contó que todavía le genera dolor el haber perdido la final de aquel torneo ante las soviéticas.

“Fue muy doloroso, eso es algo que nunca lo voy a olvidar. Siempre voy a recordar que no ganamos la medalla de oro, pero sí obtuvimos la medalla de plata. Después de tantos años, no pienso que sea algo que me pese. Dolió pero algo de lo que me siento orgullosa también. Y pienso esto porque era un momento difícil económica y políticamente, pero nosotras éramos las únicas que le dábamos una alegría al país. Tuvimos un recibimiento como si hubiésemos ganado la de oro”, dijo en ese momento Del Solar.

Asimismo, Gaby señaló cuál cree que fue la razón por la que se cayó en aquel trascendental choque. “Así es este deporte. Igual les pasó a las chinas, ellas ganaban 14-9 el quinto set y les terminamos volteando el partido. Creo que nos confiamos. Las rusas estaban jugando mal y eso no era algo normal. Luego reaccionaron y los últimos puntos fueron terribles para nosotras”.

Por último, la recordada voleibolista admitió que hasta ese momento no había visto de nuevo aquel encuentro. “No la volví a ver. Solo algunas escenas que se las pude enseñar a mis hijas por medio del YouTube. Pero sinceramente no he visto otros partidos tampoco. Pero sí recuerdo haber mirado el encuentro contra Brasil”.

Cuándo se retiró Gaby Pérez del Solar

En el 2004, generando la sorpresa de los fanáticos de este deporte, Gaby tomó la decisión de retirarse del voleibol profesional. Luego, tuvo un paso breve por la política al ser congresista de la República durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala.

