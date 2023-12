La selección peruana no empezó de la mejor manera las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Luego de seis encuentros sin ganar, tras sumar cuatro derrotas y dos empates, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió no seguir con Juan Reynoso en el banquillo. Por ahora, todo hace parecer que Jorge Fossati, entrenador de Universitario, es el candidato número uno para reemplazarlo. Sobre el futuro estratega de Perú, que todavía no tiene nombre oficial, habló Diego Godín, exdefensor de Uruguay.

Qué dijo Diego Godín sobre el nuevo técnico de la selección peruana

“Si Perú va a tener un técnico nuevo, la Copa América le va a dar tiempo para trabajar y conocer al grupo. El camino de las Clasificatorias es largo y todos sabemos que es cambiante”, señaló el histórico defensor de la selección celeste, quien además jugó mucho tiempo en diferentes clubes importantes de Europa.





¿En qué equipos jugó Diego Godín?

Vélez Sarsfield

Atl. Mineiro

Vélez Sarsfield

Atl. Mineiro

Inter

Cagliari

Atlético Madrid

Inter

Villarreal CF

Atlético Madrid

Nacional

Villarreal CF

CA Cerro

¿Cuándo se retiró Diego Godín del fútbol profesional?

Godín, capitán durante mucho tiempo de la selección de Uruguay, jugó su último encuentro como profesional el último 30 de julio de 2023. Dicho duelo significó una derrota de Vélez, su club en ese momento, ante Huracán. El ‘Faraón’ dijo lo siguiente sobre su retiro. “Sentía que necesitaba estar con mi familia”.

¿Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre Fossati y la posibilidad de ser DT de la selección peruana?

Oblitas fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Si bien el ‘Ciego’ viajó a Estados Unidos para el sorteo de la Copa América, no se descarta que luego visite a Jorge Fossati en Uruguay.

“Jorge Fossati es una de las opciones que tenemos en mente. Es un técnico que conoce el medio, pero en este momento, todavía estamos fuera de todo”, es lo único que declaró Oblitas sobre la posible elección de Fossati como sucesor de Reynoso.

Por último, el directivo de la selección peruana añadió: “Yo lo único que quiero es que se solucione el tema de Juan (Reynoso) y de ahí vemos con calma (...) Eso es lo que yo pensaba (sobre una salida rápida del técnico peruano), pero las tratativas van más lentas”.

¿Jorge Fossati podría dirigir a Universitario y la selección peruana a la vez? Esto dijo el técnico uruguayo

Sobre este tema que viene siendo tendencia desde hace un par de días, Fossati fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a la Bicolor y Universitario al mismo tiempo, al mismo estilo que lo hace Fernando Diniz, quien dirige a Brasil y Fluminense.

“Es compatible, pero tienes que ver los calendarios, para poder estar en ambos lados. Esto ya sucedió en el mundo, pero tendría que tener equipos de trabajo fuertes”, señaló Fossati en un medio televisivo de Uruguay.

Asimismo, el uruguayo agregó: “Valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé, pero aprecio mucho más si lo hacen de un país donde estás trabajando o lo hiciste antes”.

¿La selección peruana podría perder los dos puntos que sumó en las Eliminatorias?

La quita de puntos se daría por los hechos presentados después de finalizar el Perú vs. Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias. Según informa ADN Radio, se habrían presentado múltiples insultos racistas de los aficionados peruanos hacia los jugadores venezolanos. Además, también hacen hincapié en el registro migratorio que hizo la Policía Nacional del Perú a los hinchas de la Vinotinto.

Asimismo, también se detalla que habría ocurrido hechos de violencia de parte de los miembros de la PNP contra los jugadores de Venezuela. En este contexto, de acuerdo a lo señalado por Globoesporte, la FIFA todavía se encuentra en plena recolección de detalles para hacer oficial un informe sobre lo sucedido. En este contexto, el castigo estaría relacionado con una resta de unidades en la tabla de posiciones para Perú. Aunque claro, también está la posibilidad de que solo se ejecute una sanción económica.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.