Universitario y Sporting Cristal pelean cada fin de semana por quedarse con el primer lugar del Torneo Apertura 2024. Ambos clubes han tenido un gran desempeño en lo que va de la Liga 1 2024 y se espera un final de fotografía para ver quién ganará la primera competencia del año. En este contexto, Mauro Cantoro y Andrés Mendoza, exfutbolistas de los merengues y celestes, respectivamente, tuvieron una conversación subida de tono que generó comentarios en redes sociales.

En medio de un diálogo que tuvieron el ‘Toro’ y el ‘Cóndor’ en el programa Desmarcados, el segundo le señaló al primero que no hablaba con él cuando propuso hacer una apuesta para ver qué equipo sería campeón. “No, a ti no, yo no estoy hablando contigo”, le dijo Mendoza a Cantoro.

El exdelantero de Brujas de Bélgica volvió a arremeter contra el exUniversitario. “¿Tú también quieres entrar?”. Esto, como era de esperarse, provocó la molestia del exgoleador de los cremas. “Yo sí creo que la ‘U’ va a ser campeón”, respondió Cantoro.

Por último, Mendoza dejó una frase que ‘encendió’ la mesa: “Cuando yo apuesto la ‘U’ contra Cristal nunca pierdo”.





Los 4 partidos de Universitario que le restan para el final del Torneo Apertura 2024

3-5-2024

ADT vs. Universitario

12-5-2024

Universitario vs. Sporting Cristal

17-5-2024

Cienciano vs. Universitario

24-5-2024

Universitario vs. Los Chankas

¿Qué dijo Fabián Bustos tras vencer a Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura?

Fabián Bustos, entrenador de Universitario, se refirió a la goleada crema ante Comerciantes Unidos. “Los chicos hicieron un gran partido, muy agradecido por la entrega desde el primer minuto salieron con una ambición para conseguir la victoria y después hicieron un gran partido y estuvieron muy bien en todas las facetas del juego”, dijo el estratega.

Asimismo, el técnico agregó: “Me pone feliz que los delanteros hagan goles porque ellos viven del gol y que hoy haya convertido, Christopher por segundo partido consecutivo es muy bueno, también que lo haya hecho Dorregaray, que Alex haya dos goles y también que el ‘Orejas’ haya anotado. Polo es un jugador con un nivel altísimo y hoy tuvo un partido extraordinario”.

Alex Valera, delantero de Universitario, por su parte, marcó un doblete y se mostró feliz por la confianza que les genera ganar de esta manera en el Monumental. “Un triunfo muy importante porque estamos peleando la tabla. Suma también los goles, nos ayuda. Ha sido un partido muy bueno que después de tiempo lo estamos teniendo en el Monumental. Nos llena de confianza porque se vienen muchos partidos”.

Resultados de la fecha 13 - Torneo Apertura 2024

Viernes 26 de abril

Sport Huancayo 1-0 Mannucci



Sábado 27 de abril

Sport Boys 0-0 Unión Comercio



UTC 3-2 Atlético Grau



Cusco FC 2-0 Cienciano



Domingo 28 de abril

Alianza Atlético 2-1 ADT



Melgar 1-0 Alianza Lima



Universitario 6-0 Comerciantes Unidos



Deportivo Garcilaso 1-1 Los Chankas



Lunes 29 de abril

20:00 | César Vallejo vs Sporting Cristal | L1 MAX



¿Quién tiene más hinchas, Universitario o Alianza Lima? Esta última encuesta lo revela

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Jorge Fossati.