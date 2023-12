Universitario oficializó la salida de Jorge Fossati. Hace algunas horas, por medio de un comunicado, el cual fue difundido en sus redes sociales, el club merengue agradeció al entrenador y anunció que se presentará a su reemplazante en los próximos días. En este contexto, Diego Rebagliati, panelista de ‘Al Ángulo’ y exdirectivo de Sporting Cristal, dio más detalles sobre este tema que es de gran preocupación por el hincha de la ‘U’.

¿Universitario ya tiene reemplazante para Jorge Fossati? Esto dijo Diego Rebagliati

El popular ‘Reba’, generando gran expectativa en los fanáticos cremas, aseguró que el cuadro de Ate ya tiene sondeado a quien sería el futuro entrenador. “No tengo ninguna duda y de esto no tengo información, pero no hay que ser adivino, para poder intuir que la ‘U’ ya tiene un técnico. Creo que ya tiene un técnico. Lo que pasa es que evidentemente lo tienen guardado bajo siete llaves, porque parte de la negociación con Fossati es que él rompe el contrato y ahí le quede una plata a la ‘U’ que le sirve. Además, al ser víctima de la situación no tiene por qué verse perjudicado teniendo que llegar a un acuerdo o un desembolso. La Federación va a tener que pagar una cláusula porque fueron a buscar a un técnico que tiene club y tiene contrato”.

Asimismo, Rebagliati añadió: “La ‘U’ está tranquila, creo que se está manejando bien, no se está haciendo un drama porque el técnico eventualmente no esté el 18 de diciembre (inicio de pretemporada), pues el campeonato empieza el 26 de enero, el primer amistoso es el 10 de enero en Trujillo”.

¿Qué más dijo Diego Rebagliati sobre el inicio de la pretemporada en Universitario?

Por último, el comunicador hizo énfasis en que el plantel de Universitario ya está trabajado físicamente. “Hay tiempo y un plan de trabajo que estoy seguro de que el profesor Avellino dejó listo para que el equipo trabaje físicamente. Está ‘Coco’ Araujo, que ya dirigió al primer equipo y puede encargarse de la pretemporada si es que no les da para presentar al técnico de acá al domingo”.

¿Quién tiene más hinchas: Universitario o Alianza Lima?

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual en el proceso dirigido por Juan Reynoso.

¿Qué es Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.

