Enfocados, es el nombre del programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ambos ex jugadores de Alianza Lima. Durante la transmisión de su más reciente programa entrevistaron a Waldir Sáenz, histórica figura del club de La Victoria, con quien tu vieron una charla amena, pero también una particular pregunta que desató una curiosa respuesta por parte del popular ‘Wally’.

¡Así es! Waldir Sáenz fue el último invitado al programa de Jefferson Farfán. Durante una hora de entrevista, el histórico goleador de Alianza Lima se animó a contar detalles de su vida y compartir anécdotas con los dos conductores. Sin embargo, quizás el momento más memorable de la transmisión fue cuando la ‘foquita’ le hizo una pregunta relacionada a Hernán Barcos, actual capitán de la ‘blanquiazul’.

Casi finalizando el programa, Farfán lanzó la pregunta “¿Waldir Sáenz o Hernán Barcos?”, haciendo referencia a quién creía él que había tenido mayores aportes e importancia dentro del equipo. Por supuesto, esta pregunta fue formulada a propósito, ya que, como se sabe, ambos no mantienen una buena relación desde hace algún tiempo. De ahí que, tras formular la pregunta, los presentadores no pudieran evitar las risas.

¿Cuál fue la curiosa respuesta de Waldir Sáenz ante esta pregunta?

El mismo Waldir Sáenz no pudo evitar mostrar un rostro con cierta incomodidad. Sin embargo, rápidamente se le ocurrió una forma en la que podría dar vuelta a la pregunta, ofreciendo una respuesta sin hablar al respecto directamente y así, probablemente, evitar más polémicas.

El goleador histórico simplemente le preguntó tanto a Farfán y a Guisazola de qué equipo eran hinchas, a lo que ambos respondieron que de Alianza Lima. Luego, les preguntó por quién era su ídolo en dicho club y ambos mencionaron su nombre. Inmediatamente después dijo “Ahí está pues”, levantándose y dejando a los presentadores entre sorpresa y risas en el set.

¿A qué se debe la enemistad entre Waldir Sáenz y Hernán Barcos?

Todo se remonta a 2021, cuando la histórica figura de Alianza Lima tuvo algunos comentarios en contra del actual capitán del equipo, quien, como era de esperarse, no los recibió de buena manera. A partir de aquí, ambos empezaron a mandarse indirectas, ya sea a través de redes sociales o entrevistas. Por ejemplo, en conversación para Tiempo Muerto, Sáenz señaló que no tenía interés alguno en conocer a Barcos.

“No me cae mal ni lo conozco”, dijo en ese entonces. “Lo que a mí me molesta es, y es una pregunta que siempre he hecho y voy a hacerla: ¿de qué juega, de 9 o 10?”.

Eso sí, en la actualidad estos entredichos entre ambos vienen siendo cada vez menores. Quizás debido a que no quiere seguir alimentando la polémica es que ‘Wally’ decidió no mencionar directamente a el ‘Pirata’ en su respuesta para Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.