Uno de los mejores momentos para gestar bromas pesadas es el Día de los Inocentes, una fecha que se da luego de las celebraciones por Navidad y que permite a las personas pasar divertidos momentos, siempre y cuando estos trucos no excedan la paciencia de las personas. Es por eso que en esta nota te contaremos algunas bromas que puedes realizarle a tus amigos, familiares o seres queridos por este día.

LAS BROMAS MÁS ORIGINALES PARA JUGARLES A TUS AMIGOS EN EL DÍA DE LOS INOCENTES 2022

Según el medio de comunicación Business Insider, estas son algunas de las bromas más originales que puedes jugarle a tus amistades por el Día de los Inocentes:

Llamadas de broma: Es una de las más clásicas y confiables bromas que se pueden realizar durante este día ya que gracias a la tecnología, esta se puede realizar ahora a través de medios como el WhatsApp. Siendo más creativos, hasta puedes usar una línea que no uses para escribir textos como “le has dado un golpe a mi auto”, “deja de molestar a mi novio” o “tienes una multa pendiente”; hasta incluso enviar un audio llamando a tu víctima y haciéndote pasar por alguien.

QUÉ ES LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL DÍA DE LOS INOCENTES 2022

El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio hagiográfico del cristianismo: la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes I el Grande con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.

En el rito romano de la Iglesia católica, la celebración del Día de los Santos Inocentes tiene grado de fiesta y se encuentra incluida en el calendario romano general

En España e Hispanoamérica, en Día de los Santos Inocentes es costumbre realizar en esta fecha bromas de toda índole. En algunos casos los medios de comunicación hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real.

Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año. Es tradición que los periódicos publiquen páginas enteras de noticias cómicas, con la advertencia de que es día de los inocentes, que van desde las que son una obvia mofa a cualquier suceso reciente, hasta las que parecen serias y engañan al lector desprevenido.

El Día de los Santos Inocentes se vive en todo el mundo hispanohablante.

En algunas zonas de América, durante el Día de los Santos Inocentes, es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. Este tipo de festejo ha venido a menos en años recientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerde la fecha y se le pueda hacer mofa con la muy popular frase: «Inocente palomita que te dejaste engañar» o su versión ampliada: «Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar».