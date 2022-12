En diciembre, luego de las celebraciones de Navidad, cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes 2022; una efeméride que ha sido utilizada en varios contextos y que se ha prestado para dedicar bromas inocentes, pero que cuyo origen es trágico y desgarrador. Por ello, en esta nota te contaremos de qué se trata este día, qué significado tiene y por qué es importante; además de otra información que debes conocer al respecto.

QUÉ ES LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES 2022

El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio hagiográfico del cristianismo: la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes I el Grande con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.

En el rito romano de la Iglesia católica, la celebración del Día de los Santos Inocentes tiene grado de fiesta y se encuentra incluida en el calendario romano general

En España e Hispanoamérica, en Día de los Santos Inocentes es costumbre realizar en esta fecha bromas de toda índole. En algunos casos los medios de comunicación hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real.

Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año. Es tradición que los periódicos publiquen páginas enteras de noticias cómicas, con la advertencia de que es día de los inocentes, que van desde las que son una obvia mofa a cualquier suceso reciente, hasta las que parecen serias y engañan al lector desprevenido.

El Día de los Santos Inocentes se vive en todo el mundo hispanohablante.

En algunas zonas de América, durante el Día de los Santos Inocentes, es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. Este tipo de festejo ha venido a menos en años recientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerde la fecha y se le pueda hacer mofa con la muy popular frase: «Inocente palomita que te dejaste engañar» o su versión ampliada: «Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar».

QUÉ ES UNA EFEMÉRIDES

Es común que en los medios de comunicación y los creadores de contenidos usen las efemérides para poder conmemorar o recordar algún evento en particular. Según la Real Academia de la Lengua Española, una efeméride tiene cuatro significados, de los cuales tres se encuentran en relación a un mismo sentido, mientras que solo uno no tiene nada que ver con el resto.

La Real Academia de la Lengua Española explica que una efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de él. También indica, como segunda definición que puede entenderse como la misma conmemoración o festejo que se da en torno a un hecho. Por último, el tercer significado que de esta palabra que se suele usar en medios de comunicación explica que se puede tratar de un comentario o un libro en donde se refieren de un acontecer diario.

Por otro lado, el cuarto significado, que nada tiene que ver con las tres definiciones que brinda la Real Academia de la Lengua Española respecto a esta palabra es las efemérides astronómicas, cuyo significado es “recopilación anual de las coordenadas de los planetas y de las estrellas fijas, respecto a la eclíptica y al ecuador, así como los eclipses, distancias lunares y otros elementos necesarios para cálculos astronómicos y marinos”.