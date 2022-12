Dos de los más grandes éxitos de Disney Plus han mostrado sus primeras imágenes y han emocionado a más de un aficionado de la saga del Universo Cinematográfico de Marvel y de la franquicia de Star Wars. ¿Qué es cada serie y cuáles son sus primeras imágenes? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer al respecto junto a las capturas que han impresionado a más de uno.

QUIÉN ES LOKI DE MARVEL

Loki es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, que ha aparecido en varias series en curso, series limitadas y series de realidad alternativa, incluyendo su propia serie de 4 números Loki (2004).

Loki fue el personaje principal de Journey into Mystery desde los números 622 a 645, y apareció en los nuevos números de Jóvenes Vengadores en 2013. Comenzó a aparecer en su serie en solitario Loki: Agent of Asgard en 2014 y nuevamente en 2016 con Vote Loki.

Loki es uno de los villanos más malvados de Marvel. Tom Hiddleston lo interpreta en el Universo Cinematográfico de Marvel, apareciendo por primera vez en la película de acción en vivo Thor (2011), y luego nuevamente en The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Actualmente, Hiddleston regresó para retratar versiones alternativas de la línea de tiempo en la serie de acción en vivo de Disney+ Loki.

QUIÉN ES AHSOKA

Ahsoka Tano es un personaje de la franquicia Star Wars. Presentada como la Padawan Jedi de Anakin Skywalker, es un personaje principal en la película animada de 2008 Star Wars: The Clone Wars y la serie de televisión posterior.

Ahsoka reaparece en Star Wars Rebels, donde usa el nombre en clave Fulcrum, y como cameo de voz en la película de acción en vivo de 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker. En estas producciones es interpretada por Ashley Eckstein. Últimamente, también ha sido protagonista de la miniserie Tales of the Jedi.

Ahsoka es también la protagonista principal de la novela homónima que tiene a Eckstein narrando la versión de audiolibro.

Ahsoka hizo su debut en imagen real en la segunda temporada de la serie de Disney+, The Mandalorian, interpretada por Rosario Dawson. Dawson repitió el papel en la serie derivada, The Book of Boba Fett y protagonizará su propia serie limitada Ahsoka para 2023.

Aunque inicialmente no gustó tanto a los fanáticos como a los críticos, Ahsoka finalmente se convirtió en un personaje más complejo y completo, hasta ser una de las favoritas de los fanáticos. Sirviendo como contraste para Anakin Skywalker, ha sido destacada como un “personaje femenino fuerte” de la franquicia.

QUÉ ES DISNEY +

Disney + es un servicio de streaming que ofrece películas, documentales, especiales, cortos, programas y series de televisión producidas por The Walt Disney Studios y Walt Disney Television.

Junto a Netflix, Disney + es una de las compañías más populares del streaming en la actualidad.

La interfaz de Disney + presenta diferentes secciones temáticas con contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.

Disney +, en la actualidad, tiene más de 152.1 millones de usuarios activos, según reportes que la misma compañía ha realizado hasta julio de 2022.