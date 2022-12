La Navidad es una fecha importante para compartir con la familia y una de las maneras de hacerlo es disfrutar de una tarde de series de Nochebuena junto a los que más amamos, pues puede ser uno de los recuerdos que más atesoren en su vida.

En Netflix podrán encontrar series como ‘Dash & Lily’, un encantador romance adolescente que sucede en tiempos navideños. Así como ‘Días de Navidad’, formada por tres episodios y que cuenta con un elenco espectacular liderado por Elena Anaya, Victoria Abril, Verónica Echegui, Ángela Molina, Nerea Barros y la fallecida Verónica Forqué.

Por ello, te dejamos una lista de series que puedes disfrutar en familia mientras esperan que llegue una de las fechas más celebradas del año, la Navidad.

SERIES DE NAVIDAD PARA VER EN NETFLIX

DASH Y LILY

Dash y Lily cuenta la historia de amor entre dos adolescentes. Un clásico por estas fechas donde un chico conoce a chica, a él no le gusta la Navidad y ella parece la encarnación del espíritu navideño. Lo original es que hasta el último episodio no se conocen.

Para llegar a encontrarse, ambos se embarcarán en una búsqueda del tesoro por todo Nueva York en plena Navidad, guiados por un cuaderno en el que se van dejando pistas y pruebas que superar a través de librerías. A esto se le suma una dosis de drama familiar para hacer de una típica serie de estas fechas algo reconocible pero original y encantador, de acuerdo a Serielistas.

DÍAS DE NAVIDAD

Es la historia de cuatro hermanas contada a través de las comidas familiares de tres navidades en épocas distintas de su vida. Este relato generacional cuenta con un reparto estelar y el cineasta Pau Freixas como creador. Con esta serie, el catalán homenajea a su abuela y a las mujeres que vivieron una Navidad diferente durante la Guerra Civil. Tres generaciones, tres épocas, tres estructuras familiares diferentes con las que reflexionar sobre la madurez y la familia en tan solo tres episodios.

FELIZ NAVIDAD Y ESAS COSAS

En esta serie, Dennis Quaid interpreta al patriarca de la familia, que tiene que lidiar con las exigencias navideñas de sus hijos. Todo se pone patas arriba cuando la menor lleva a cenar a su nuevo novio, Matt. Tendrá que trabajar muy duro para ganarse su respeto, aunque no será nada fácil. Una comedia ligera y amable que no busca más que pasar un buen rato y evadirse. Cuenta con el aliciente, además de contar entre su reparto con Ashley Tisdale, Sharpay en High School Musical.

FLOW NAVIDEÑO

Un rapero famoso y una periodista se conocen y enamoran. Pero una cosa es el flechazo, y otra que de ahí surja el amor, y las diferentes vidas entre ambos serán un obstáculo para ellos.

NAVIDAD EN CASA

Uno de los inconvenientes en Navidad es soportar los incómodos interrogatorios de tus familiares cuando regresas a casa, especialmente cuando las cosas no van del todo bien en tu vida. Pero Johanne no ha decidido plantarse. Buscará un novio falso que llevarse a la cena familiar para que no la avasallen a preguntas sobre su soltería. La comedia noruega Navidad en casa, sorprendió a todos, pero se convirtió en un imprescindible para estas fechas en Netflix.

ODIO LA NAVIDAD

No a todo el mundo le gustan estas fechas. Es lo que le ocurre a esta enfermera que protagoniza la comedia romántica Odio la Navidad. Tras mentir a toda su familia sobre su situación sentimental, tiene 24 días para encontrar un novio al que llevar a casa para la cena navideña y que no descubran que les ha mentido todo este tiempo. En este caso, el calendario de adviento en vez de regalarle chocolates le quita tiempo para mantener a salvo su secreto.