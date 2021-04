Una de las series más vistas de Disney Plus es “Falcon y el Soldado del Invierno”, tal es así que la llegada del quinto y penúltimo episodio es motivo de gran expectativa por parte de los fans de Marvel. Este viernes, no te pierdas el estreno de las aventuras de Bucky y Sam. Aquí te dejamos los horarios por país.

Al igual que sucedió con “WandaVision” y “The Mandalorian”, Disney estrena cada nuevo capítulo los días viernes. Con ello se garantizan mantener a la audiencia en cautiva por siete días y pendiente de los adelantos y estrenos en su plataforma de streaming.

“The Falcon and the Winter Soldier” es una producción que cuenta con seis capítulos. Actualmente se espera el estreno del quinto y penúltimo episodio, el cual está programado para el viernes 16 de abril. El siguiente capítulo de la ficción protagonizada por Anthony Mackie (Sam Wilson) y Sebastian Stan (Bucky Barnes) llegará a Disney+ a diferentes horas, dependiendo del lugar en el que te encuentres.

¿Dónde ver el penúltimo capítulo de “Falcon y el Soldado del Invierno”?

La segunda serie de Marvel es transmitida de forma exclusiva por el servicio de streaming Disney+.

¿A qué hora se estrena el penúltimo capítulo de la serie?

España: 9:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Brasil: 4:00 a.m.

Estados Unidos: 2:00 a.m. en Miami y Nueva York.

¿Cuántos capítulos restan para el final de “Falcon y el Soldado del Invierno”?

Episodio 5 | viernes 16 de abril de 2021

viernes 16 de abril de 2021 Episodio 6 | viernes 23 de abril de 2021

¿De qué trata ‘Falcon y el Soldado del Invierno’?

Luego de los eventos de “Avengers: Endgame”, Falcon y Bucky, también conocido como Soldado del Invierno, emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Ambos personajes se ocupan de honrar a su manera el legado dejado por Steve Rogers, el Capitán América.

La serie, está ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), razón por la que comparte continuidad con las películas de la franquicia.

¿Cuál es el reparto de “Falcon y el Soldado del Invierno”?

Anthony Mackie - Sam Wilson

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Daniel Brühl - Baron Zemo

Emily VanCamp - Sharon Carter

Wyatt Russell - John Walkerm

Erin Kellyman - Karli Morgenthau

Florence Kasumba - Ayo

Miki Ishikawa - Leah

Carl Lum - Isaiah Bradley

Desmond Chiam - Dovic

Dani Deetté - Gigi

