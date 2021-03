Conforme a los criterios de Saber más

Después del exitoso experimento que resultó ser “WandaVision”, Disney+ se prepara para estrenar este 19 de marzo una nueva serie ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel titulada “The Falcon and the Winter Soldier” (”Falcon y el soldado del Invierno”). Ambientada post “Avengers: Endgame”, la serie verá a los dos héroes Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) lidiar con las consecuencias del retiro del Capitán América (Chris Evans), quien nombró como su sucesor al propio Wilson.

Si bien este cambio de roles ya se conocía desde que terminó la fase 3 de Marvel hace dos años, en el mundo de los cómics ocurrió un poco antes, en 2015. En ambos casos fue causado porque el propio Rogers ya no podía ejercer su rol tradicional por haber envejecido - sea por viajes en el tiempo en las películas o por la neutralización del suero de supersoldado en los cómics - que lo obligaron a pasar su escudo a un digno sustituto.

El cambio se dio en el contexto de un mandato editorial en Marvel Comics llamado Marvel Now, el cual buscaba atraer a más lectores haciendo cambios radicales a algunos de sus héroes más importantes, además de hacerlos más inclusivos. Es así que para sorpresa de muchos el rol de Thor fue tomado por una misteriosa mujer - luego revelada como Jane Foster, sembrando la idea de lo que será “Thor: Love and Thunder”-, la adolescente musulmana Kamala Khan se convirtió en Ms. Marvel y Tony Stark dejó Nueva York para mudarse a San Francisco. Todos estos cambios levantaron más que una ceja entre algunos aficionados, pero quizás ninguno causó tanta polémica como el tiempo de Sam Wilson como Capitán América.

Steve Rogers entrega su escudo a su compañero y amigo Sam Wilson. (Fuente: Marvel)

Un Capitán América distinto

Bajo la pluma del controversial escritor Nick Spencer, desde un inicio Wilson mostró que su actuar en el rol era muy diferente a la de su predecesor, incluso poniéndolo en directo conflicto con el propio gobierno de los Estados Unidos y con el propio Rogers.

Desde el punto de vista narrativo, este cambio de enfoques era completamente comprensible: Steve Rogers era un hombre caucásico que en gran parte de su vida adulta había luchado en una guerra en la que EE.UU. se había posicionado como parte del equipo de los buenos. Y aunque en ocasiones abandonó su rol como el Capitán América por desacuerdos con los gobernantes - su tiempo como Nomad en los 70 por las acciones de Richard Nixon el más claro ejemplo - Rogers tenía confianza de poder cambiar las instituciones desde dentro.

Steve Rogers y Sam Wilson tenían distintos nivel de confianza en las instituciones estadounidenses. (Fuente: Marvel)

Mientras tanto, Wilson era un hombre afroamericano que había experimentado de cerca el lado más oscuro de la sociedad. Durante su tiempo como Capitán América, Sam luchó contra el racismo y la corrupción institucional, acciones que no le ganaron muchos fans dentro y fuera de las páginas de los cómics, que casi inmediatamente le pidieron devolverle el escudo a Steve Rogers. Mientras tanto, en el mundo real la primera historia de “Captain America: Sam Wilson” causaba controversia entre los conservadores de los Estados Unidos.

Y es que en el primer número del cómic Wilson se enfrentó a un grupo de terroristas autodenominados Sons of the Serpent (Hijos de la serpiente), quienes utilizaban la violencia y otros medios no legales para atacar a los inmigrantes mexicanos que intentaban cruzar la frontera, circunstancia de claros paralelos en el mundo real. Tras la publicación, conservadores en las redes sociales pidieron la renuncia de Nick Spencer, mientras que personalidades de Fox News como Clayton Henry declararon extrañar los tiempos en la que el Capitán América se enfrentaba a Hitler en vez de a los conservadores. Spencer tampoco temió causar la ira de los de los liberales, y los villanos de “Captain America: Sam Wilson #17” fueron un grupo de incompetentes justicieros sociales que intentaron asesinar a una figura conservadora mientras lanzaban frases estereotípicas contra el “patriarcado”.

Durante su tiempo como Capitán América, Sam Wilson consiguió detractores en la izquierda y la derecha del espectro político. (Fuente: Marvel)

Durante su tiempo como Capitán América, Wilson también cambió el alcance de sus operaciones, y aunque derrotó a antiguos némesis de Steve Rogers, el superhéroe se enfocó en lidiar también con problemas más locales. Su equipo de apoyo cambió acorde a estas aspiraciones, dejando de lado a grandes héroes como Thor y Iron Man para presentar personajes menos conocidos como Misty Knight, el nuevo Falcon Joaquín Torres, el héroe Demolition Man y, de tanto en tanto, el vigilante Rage.

Es este último el que le presentó a Sam Wilson el rival que finalmente lo superó, el sistema de justicia en los Estados Unidos. Durante su tiempo como Capitán América, uno de sus nuevos enemigos fue la fuerza policial privada Americops, quienes utilizaban tácticas controversiales como el racial profiling para intimidar a las minorías. Durante el asalto a una tienda, este grupo acusó a Rage de participar en el crimen cuando él intentó detener a los criminales. Wilson intentó probar la inocencia de su asociado al filtrar un video de su violento arresto, pero el juez que revisaba el caso consideró inadmisible la evidencia. Rage luego quedaría en estado de coma al recibir una golpiza en prisión, siendo este el punto que llevó a que Wilson abandonara su posición como Capitán América.

Pero estos eventos no concluyeron hasta la saga “Secret Empire” en 2017, donde se revelaría que gracias a las alteraciones de la realidad causadas por un cubo cósmico llamado Kobik que convirtieron a Steve Rogers en una agente secreto de la organización Hydra. Al final del evento, que culminó con el Capitán América original derrotando a su versión fascista, Wilson le regresó el escudo a su amigo y retomó su antiguo nombre.

Sam Wilson devuelve el escudo al restaurado Steve Rogers. (Fuente: Marvel)

Del cómic a la TV

Si bien Marvel Studios y Disney+ han mantenido una campaña que deja a “Falcon y el Soldado del Invierno” en el mayor secretismo, avances y comentarios de gente de la producción ya han adelantado en algo de qué tratará la historia de la esperada serie. En primer lugar se sabe que Sam y Bucky pelearán contra un grupo de terroristas liderados por Helmut Zemo (Daniel Brühl), llevándolos por una aventura alrededor del globo.

Y si bien dudamos mucho que Chris Evans regrese tan pronto a su querido rol para hacer a Steve Rogers el equivalente a un nazi, otras características del tiempo de Sam Wilson en el rol del Capitán América en los cómics si se saben que serán tratadas en la nueva serie, como la identidad racial y el racismo. Así lo adelantó recientemente el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien señaló que el tema del sucesor del icónico héroe no solo será tratado, sino también “¿qué significa para alguien ocupar esos zapatos, y no solo alguien, sino un hombre de color en el presente?”

El rol es aún más importante para Anthony Mackie, quien después de la trágica muerte de Chadwick Boseman se ha encontrado en la posición de ser el único afroamericano que interpreta a uno de los principales héroes del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Para Chad y para mí, la representación nunca fue una conversación que necesitábamos hacer debido a nuestra historia. Había un entendimiento entre ambos porque nosotros salimos de comienzos humildes en el sur, teníamos antecedentes similares. Sabíamos cuál era el juego. Lo sabíamos cuando ingresamos”, afirmó el actor.

EL DATO

Aunque Sam Wilson asumió oficialmente el rol de Capitán América en 2015, el héroe también tomó la identidad de su amigo brevemente en 1999 en el cómic “Captain America: Sentinel of Liberty #9” cuando Rogers aparentemente falleció.

Sam Wilson reemplazó brevemente a Steve Rogers como Capitán América en 1999. (Fuente: Marvel)

