CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la aparición de Ayo (Florence Kasumba) al final del anterior episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, la segunda serie de Disney Plus y Marvel, en el cuarto capítulo se muestra como seis años atrás en Wakanda la misma Dora Milaje ayuda a Bucky Barnes (Sebastian Stan) a liberarse del lavado cerebral de Hydra.

En la actualidad, Ayo le pregunta por qué ayudó a escapar a Zemo, el hombre que mató al rey de Wakanda, después de todo lo que ellos hicieron por el Lobo Blanco. Bucky explica que solo es el medio para llegar a Karli, así que Ayo le da ocho horas para entregarlo.

Con ayuda de Zemo, Sam (Anthony Mackie) y Bucky logran encontrar al hombre que replicó el suero del súper soldado y tras interrogarlo, consiguen una pista relacionada con Karli Morgenthau (Erin Kellyman): ella y el resto de su equipo se reunirá para el velorio de Donya Madani, que era el pilar de su comunidad.

A cambio de “delicias turcas” Zemo consigue la ubicación del funeral de Donya e intenta negociar su libertad con “Falcon y el Solado del Invierno”. En tanto, John Walker (Wyatt Russell) y Lemar Hoskins (Clé Bennett) llegan en Letonia para atrapar a la líder de los Flag Smashers.

Ayo le dio a Bucky ocho horas para entregar a Zemo (Foto: Disney Plus / Marvel)

EL SUERO DEL SÚPER SOLDADO

Aunque el nuevo Captain America acepta que Sam intente convencer a Karli de detenerse, llegado el momento se desesperada y desata un enfrentamiento. La joven escapa de ellos, pero se topa con Zemo, quien tras dispararle sin piedad, rompe casi todos los frascos con suero del súper soldado, ya que Walker lo derriba con el escudo y esconde la sustancia en su bolsillo.

Luego de la fuga de Karli, Walker y su compañero aparecen para detener a Zemo, pero no son los únicos que lo buscan, las Dora Milaje también quieren llevárselo para juzgarlo por la muerte de su anterior rey.

Mientras todos se enfrascan en una absurda pelea, Zemo se esconde en el baño y se escapa. El enfrentamiento solo demuestra la superioridad de las guerreras, quienes con un par de movimientos le quitan el brazo a Bucky y derrotan al nuevo Captain America.

Zemo logró escapar del nuevo Captain America y de las Dora Milaje (Foto: Disney Plus / Marvel)

EL ESCUDO SE MANCHA DE SANGRE

La derrota de Walker lo hace pensar en tomar el suero e incluso habla con Lemar sobre esa posibilidad. Cuando John interrumpe el encuentro de Karli con Sam y Bucky en busca de su amigo y se enfrenta a los Flag Smashers queda claro que ha tomado una decisión.

Con el suero en su sistemas derrota a los seguidores de Karli, pero no puede evitar que Lemar muera mientras intenta protegerlo. Cegado por el dolor, Walker persigue a la líder del grupo y al no poder atraparla se desquita con uno de sus compañeros.

Utiliza el escudo para golpearlo repetidamente hasta asesinarlo en la base de una fuente en la capital de Letona. Los espectadores no dan crédito a los que están viendo, así que comienzan a filmarlo mientras la sangre del Flag Smashers cubre el escudo del Capitán América.