El interés por acceder a una universidad del extranjero siempre está presente ya que es una gran oportunidad empezar o ampliar nuestros conocimientos en un centro de enseñanza en países mejor desarrollados que el nuestro.

Desde hace unos meses, venimos informando sobre una serie de becas a las que el peruano puede postular, ya sea en nivel de pregrado o postgrado; y es en esta ocasión en la que daremos a conocer todo sobre un par de feria de universidades que estarán disponibles en el Perú con el fin de hacerte llegar todo lo que necesitas saber sobre esta aventura de estudiar fuera del país.

Apuntando a Australia

¿Sabías que en la actualidad, a 2000 llega en número de peruanos que estudian en Australia? Pues sí. Y es que este es uno de los países con más alta calidad de vida y de los que mejor sistema educativo tiene el llamado “País de la Suerte”. Puedes leer todo lo relacionado a esta beca en este LINK.

Si tu interés va por salir del Perú ya sea para estudiar un pregrado, maestría o doctorado, iniciar o reforzar tus estudios en una de las 43 universidades del llamado “País de la Suerte”, puede ser para ti.

Atenta a este dato: De acuerdo con el World University Ranking 2024, 10 de las 100 mejores universidades del mundo se encuentran en Australia y 28 forman parte del Ranking QS400. Por esta razón, cientos de estudiantes internacionales optan por estudiar en este país.

“Los peruanos no son ajenos a esta tendencia, ya que solo en 2023, 2000 peruanos viajaron a Australia para cursar carreras de pregrado y postgrado. Y este año se espera recibir a 3000 estudiantes”, destaca Jorge López Palma, gerente de negocios de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade).

¿Qué carreras son las más elegidas por los peruanos en Australia? Las relacionadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en primer lugar seguida por especialidades en marketing, finanzas y otras en tendencia como Inteligencia Artificial, Seguridad Cibernética, economía circular y cambio climático.

“Esto ofrece a los estudiantes peruanos una formación directamente alineada con las demandas y necesidades empresariales, lo que incrementa sus posibilidades de reintegrarse al mercado laboral con éxito, además de contar con el dominio del idioma inglés, una habilidad invaluable en el mundo globalizado de hoy en día”, añade Lopez Palma.

Sobre la Feria Expo Posgrados

La Feria Expo Posgrados Lima estará disponible a todo aquel interesado en estudiar en Australia para niveles de estudios como maestrías. La cita es el 9 y 10 de marzo en el Country Club. Allí estarán presentes representantes de las siguientes universidades australianas:

Melbourne University (Número 1 en Australia Ranking QS400)

Queensland University (Número 6 de en Australia Ranking QS400)

Griffith University (Segundo puesto entre las mejores universidades del mundo según QS/THE)

South Queensland University (Posición 29 entre las mejores universidades según in Best Global Universities in Australia by US News and World Report)

Para inscribirte a este evento visita este enlace: https://peru.expoposgrados.com/.

Si necesitas más datos sobre cómo es estudiar en una universidad o carrera de pregrado o posgrado en Australia, puedes ponerte en contacto con los agentes de educación al correo info.peru@austrade.gov.au

Apuntando a Reino Unido

Y así como Australia, Reino Unido es otro de los destinos con una amplia oferta educativa que en colaboración con la embajada británica, el BRITÁNICO y la organización de ofertas estudiantiles Studies Planet, ofrecerá este 15 y 16 de marzo la primera feria de universidades británicas en el Perú.

La feria Study In The UK 2024 contará con la participación de más de 14 universidades británicas, entre ellas la University of Cambridge, University of Leeds, University of Essex, quienes brindarán desde Lima toda su oferta académica a a aquellas personas interesadas en realizar estudios en el Reino Unido.

La cita es en el Británico Cultural Station, ubicado en Calle Bellavista 538 Miraflores, los días 15 de marzo de 2:00p.m. a 7:00p.m. y 16 de marzo de 10:30 a.m. a 5:30p.m.

A diferencia de la feria australiana, la Study In The UK 2024 sí ofrece una amplia gama de estudios de pregrado, post-grado, idiomas y más.

Cabe destacar que la feria es gratuita y de acceso libre, previo registro. Los estudiantes que deseen asistir, pueden registrarse en el siguiente enlace: https://go.studiesplanet.com/FeriaStudyInUk.

Para mayor información, puedes comunicarte con las redes sociales de la embajada británica (UKinPeru), el BRITÁNICO y Studies Planet, en Facebook, Instagram y Twitter.