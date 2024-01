Tan solo 48 horas después de asumir el cargo, Milei, a través de su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció diez “medidas de emergencia” para hacer frente a la crisis económica. Entre ellas destaca “una devaluación brutal del peso, que perdió la mitad de su valor contra el dólar en un solo día”.

Miles de argentinos protestan contra el decreto de emergencia del presidente Javier Milei el pasado 27 de diciembre de 2023. / LUIS ROBAYO

Fue el 10 de diciembre, fecha en que ofrece su primer discurso como jefe de Estado, que Milei dijo que aplicará un duro ajuste y que habrá “estanflación” (estancamiento económico y una alta inflación) por varios meses, pero prometió que “este será el “último mal trago” antes de la “reconstrucción” del país sudamericano”.

“Lamentablemente tengo que decirlo de nuevo: no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock”, dijo entonces.

Hacia fines del mismo mes, el libertario envió al Congreso argentino una “ley ómnibus” -o proyecto con muchas leyes- que conforma la tercera y última parte del plan de reformas liberales con el que planea “dar un punto de giro en la historia argentina”. Días antes, ya había presentado un amplio plan de austeridad, el cual incluye la eliminación de subsidios al transporte y a las tarifas de los servicios públicos y paraliza la construcción de obras de infraestructura financiada por el Estado.

La respuesta por parte de la población viene siendo mixta; algunos argentinos lo ven como un mal necesario para salir del “hoyo” en que están desde hace décadas. Otros ciudadanos prefieren expresar su rechazo marchando a punta de cacelorazos.

Mujeres, miembros de organizaciones sociales, protestan contra el megadecreto de Javier Milei y piden apoyo para los comedores sociales. / LUIS ROBAYO

Nuevos precios y un dólar que vale el doble

Las medidas propuestas e impuestas por Milei devaluaron en diciembre en más de 50% la moneda argentina, como decíamos líneas arriba. Así, el tipo de cambio oficial pasó de 400 a 800 pesos y el dólar blue sobrepasó los 1000 pesos.

Según el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el problema de fondo del país es el “déficit fiscal”, es decir, “cuando se gasta más de lo que se recauda”, algo que ha hecho Argentina desde hace más de 100 años.

“Lo que se manifiesta como los problemas” -dijo en referencia a la inflación, la deuda y la constante apreciación del dólar - “son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit”.

Es decir, Argentina ha sobrevivido pidiendo dinero prestado, imprimiendo más billetes, y, en palabras de Caputo “no ha atacado la raíz del problema”: el gasto excesivo.

Esta nueva devaluación viene provocando, por tanto, el aumento de precios de productos de primera necesidad, congelados en el pasado por los gobiernos de turno y que ahora revelan su verdadero valor. El problema es que todo va costando más, la moneda se va devaluando y los sueldos no crecen.

Una mujer cuenta dinero en el Mercado Central de Buenos Aires, el 9 de enero de 2024. / LUIS ROBAYO

La crisis argentina, ¿un imán para los turistas?

A pesar de su larga crisis, Argentina ha sido por mucho tiempo un país atractivo para muchos extranjeros, sobre todo estudiantes que ven en este país la oportunidad para desarrollarse profesionalmente, algo que en sus lugares de origen no han encontrado, todo esto gracias a la gratuidad de su educación y a la devaluación del peso.

Ocurre también con los turistas, quienes dólar en mano, encuentran todo “más barato” que en sus propios países.

Según los últimos datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de las 46.044.703 personas que viven en Argentina más de tres millones son extranjeros con residencia argentina.

En cuanto al número de extranjeros que visitó el país en noviembre de 2023, este aumentó un 43,5 % interanual, hasta las 1.207.900 personas, de las cuales más de la mitad fueron turistas, revela un informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Javier Milei, hace gestos mientras habla a la multitud desde un balcón del palacio de gobierno de la Casa Rosada durante el día de su toma de posesión en Buenos Aires el 10 de diciembre de 2023. / LUIS ROBAYO

El refugio del dólar

“Ante esta incertidumbre, resulta atractivo que la gente, ante cualquier eventualidad, encuentre un refugio en una moneda estable como el dólar. Sucede en Argentina, también en Perú. Y ante esta gran demanda, la moneda estadounidense tiende a subir de precio. Acá la pregunta es si los precios siguen esta tendencia al alza del dólar y la respuesta es que van más lento. Por tanto, para el extranjero y para el peruano que está pensando en viajar a Argentina con dólares, es un buen momento”, nos dice Marco Ortiz, profesor e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en entrevista con El Comercio.

“Ahora, lo que también es importante mencionar, es que este ajuste no solo es importante para todo aquel que quiera visitar Argentina sino para el que quiera importar desde allá. Esto, además ayuda a que el shock argentino sea más fácil de superar porque cuando la demanda externa aumenta o la cantidad de turistas aumenta, estos van a dejar divisas en el país que van ayudar a que poco a poco el país se normalice”, agrega Ortiz.

Para el economista peruano, este shock impuesto por Milei es muy fuerte en el corto plazo. “estos paquetes normalmente tienen un paquete de ayuda muy importante porque sabemos que en esta corrección del mercado, muchas personas van a quedar en la calle. Este es un trance necesario que Argentina tenía que hacer para poder salir de esa crisis insostenible que de seguir en la misma senda, iba a terminar con una crisis aún peor”.





Viviendo la crisis desde adentro

Para Martin Vaisman, realizador audiovisual y sonidista argentino, el futuro a corto plazo no es tan positivo como lo es para Ortiz. “Ya veníamos mal desde antes, lo que hacía Sergio Massa (el ministro de economía de Alberto Fernández) era subsidiar la gasolina y un montón de cosas para que no suban los los servicios básicos y también había como todo un sistema de subsidios a una canasta básica de alimentos de algunos productos, entonces vos ibas a comprar leche, pan, galletitas, fideos y cosas así y no era caro. Con Milei en el poder, esto se acabó, los precios se liberaron porque ‘no hay plata’. La carne, por ejemplo, subió un 100% en un mes, y nada, todos estamos viendo cómo seguir, como vivir ajustando gastos. Al subir el dólar, todo lo que sea tecnológico está al doble. Un auto está al doble, arreglar una computadora, el doble. Yo que laburo en audiovisuales, me toca alquilar mis equipos y me cuestan ahora el doble.

¿Cómo afrontar esto?

La respuesta, por lo pronto, es bajando gastos. “Yo tenía un seguro del auto para todo riesgo y ahora uno más barato. Si tienes un seguro médico, tal vez te bajas a un plan menor. Hay gente que paga con la tarjeta de crédito a fin de mes, entonces la inflación del mes que es muy alta, por lo menos la ganas con los productos, comiendo menos carne, la gente que se iba de vacaciones por 15 días, ahora lo hace por 10″, señala.

Vaisman lamenta que así como en Perú, no hayan nuevos políticos nuevos que planteen soluciones urgentes necesarias pero a la vez más equitativas. Al mismo tiempo, critica la falta de sensibilidad social del presidente argentino. “Tiene muy poca empatía con la gente que no tiene dinero. La gente está mal desde hace varios años en Argentina, no es que ahora se puso todo mal y eso es lo que le da un poco de aire a Milei porque dice: ‘estos cambios hay que hacerlos porque la casta (como llama él a los políticos de siempre), nunca quiero ajustar y ajusta sobre el pueblo; y él dice que esto que está haciendo es para ajustar a la casta pero eso es mentira. Por otro lado, tiene la urgencia de hacerlo rápido porque tiene cierta validación porque ganó recién las elecciones. Yo creo que de acá a seis meses Milei se cae a pedazos porque el ajuste es brutal. La jubilación la va a tener que tocar y ahí las familias de clase media van a tener que ayudar a sus padres, los subsidios y todo eso se van a ir desmoronando. De aca a seis meses, esto va a ser un hervidero, de hecho ya está decretado un primer paro nacional para el 24 de enero”.





En ese sentido, el especialista sostiene que si bien las reformas impulsadas por Milei llevarían a un cambio positivo de cara a la crisis, todo dependerá de cómo y qué tanto pueda mantenerse el respaldo popular frente a este shock, incertidumbre y regulaciones. “Es un escenario complejo, la verdad que al final del día mucha gente pasando hambre puede mover la aguja del lo que es el apoyo hacia lo que el presidente argentino está haciendo. Es doloroso el trance y Argentina tiene que hacer todo lo posible para que aquellas personas vulnerables no caigan en problemas de indigencia”.

Hay precios y precios

Y mientras la vida del argentino promedio parece ir cuesta arriba en estos momentos, como señalaba Ortiz líneas arriba, es buen momento para que el peruano o el extranjero viaje al país vecino debido a lo “barato” que puede resultarle el precio de servicios como comida o transporte y no, bienes como zapatillas o alguna ropa de “marca”.

Sin embargo, sobre este tema, Ortiz aclara que hay que tener en cuenta un punto muy importante: que hay dos tipos de bienes: transables y no transables.

“Los TRANSABLES son, por ejemplo, las zapatillas, los televisores, celulares, relojes y los NO TRANSABLES, son los servicios de taxi, peluquerías, comida y bienes que solo se pueden consumir en el país. Los precios de los transables siempre fluctúan muy cercanos entre sí, independientemente del país en que está, es decir mantienen un mismo valor, por más que la moneda local suba, por lo que comprarte un Iphone, un par de zapatillas o una tablet no te va resultar para nada rentable. En el caso de los no transables, ocurre lo contrario, por lo que comer y viajar te resultarán muy económicas”.

A continuación, una lista de precios del supermercado argentino COTO (Válida del 15 al 21 de enero) y de la tienda de electrodomésticos FRÁVEGA.

BIENES NO TRANSABLES

COMPARACIÓN DE PRECIOS EN PESOS Y DÓLARES (cambio al dólar oficial)

PRODUCTO PESOS DÓLARES SOLES 1 KG de BIFE PARILLA $4499.90 US$ 5.59 Bife Parrillero de Res EL BUEN CORTE/ 1.3 kg aprox/Plaza Vea S/ 49.90 1 atún en trozos $1599.90 US$ 1.98 5.30 soles aprox. 1 litro de leche en caja $855 US$ 1.06 S/ 5.80 (Leche Gloria) 1 Coca Cola $844,44 US$ 1.04 S/. 4.50 1 pollo entero $4.990 US$ 6.20 Entre S/ 13.90 a S/. 16.90





BIENES TRANSABLES

COMPARACIÓN DE PRECIOS EN PESOS Y DÓLARES (cambio al dólar oficial)

PRODUCTO PESOS DÓLARES SOLES Zapatillas PUMA - Modelo CA Pro OW $112799.00 US$140.29 S/. 510.06 iPhone 15 PLUS $654.147.97 US$ 800 S/. 2957.92 Zapatillas Adidas - Modelo AVRYN $87.499 US$ 107.01 S/. 395.66 Smart TV 4K UHD Samsung 50″ UN50AU7000 $ 582.999 US$ 582 S/. 2151.89

Hospedaje Airbnb Hostel vía Booking Entre 86 a 110 soles la noche, aprox.

Palermo, Argentina

2 huéspedes

· 1 habitación

· 1 cama

· 1 baño

93 soles la noche Habitación Individual con baño privado

Precio por 5 noches

S/ 1.752

Volviendo a la pregunta, ¿qué tanto le conviene al peruano viajar al país vecino? Eso dependerá de sus posibilidades, pero eso sí, tenga en cuenta que los precios de esta semana quizás no serán los mismos de acá a siete días o un mes.

DATO En la actualidad, hay 8 tipos de dólar en Argentina. Así, por ejemplo, está el dólar oficial, que es con el que se hacen las operaciones de exportaciones e importaciones. Después está el dólar blue que lo duplica; es el referente de la calle, el dólar ilegal que con un eufemismo algunos medios llaman informal. El dólar turista, que es el que compran los turistas. Hay un dólar Catar, que era la cotización con la que se manejaban los gastos de tarjeta de los argentinos que fueron al Mundial. El dólar lujo que es para para bienes de lujo que se compran desde la Argentina. Hay un dólar soja para los productores de soja. El dólar liqui que son dólares de encajes bancarios.