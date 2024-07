No cabe duda que Lis Padilla se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales debido a su gran creatividad y talento, sobre todo cuando enseñó a bailar el tema “Son de amores” que se volvió viral. Sin embargo, durante estos días no la viene pasando bien debido a que está recibiendo muchas críticas por empezar a cobrar por realizar un video para TikTok a las diversas empresas del país. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO COBRA LIS PADILLA POR REALIZAR UN VIDEO EN TIKTOK?

Hace unos días se filtró un video en las redes sociales donde se revela que Lis Padilla cobra 8 mil soles por realizar un clip y publicarlo en TikTok. De esta manera, la influencer peruana no dudo en salir a responder ante la ola de críticas que viene recibiendo por cierto público y dejó en claro que sus honorarios están dirigidos a las marcas publicitarias que quieren utilizar su imagen y más no a sus seguidores que le piden alguna foto.

“Si yo me cruzo con una seguidora en la calle y me dice, me regalas una foto y video, yo encantada lo hago. No les cobró ni un sol... no es así. ¿Cuándo cobro?, cuando es publicidad para una empresa y para una marca. Tengo que cobrar porque es mi trabajo, ya que TikTok no te paga por reproducciones. Sinceramente, yo le he mandado el monto, confiando en la señora. Le he dicho 8 mil soles, pero no se llegó a dar”, explicó.

Asimismo, expresó su molestia porque la vienen dejando mal en las diversas plataformas digitales y medios de comunicación por cobrar mencionado monto. Además, señaló que el público no aprecia su talento y creatividad, todo lo contrario, siempre tratan de censurarla por ser una personas de “chacra”.

“Yo no estoy cobrando amigos para hacer un video para una seguidora de TikTok, eso es para publicidad... pero tampoco me han llegado a pagar. Ellos dicen; ¡qué le voy a pagar a ella que es de la chacra!, prefiero pagar a otra persona... siento que no me valoran, buscan la manera de funearme”, precisó Padilla, quien cuenta con más de 4 millones de seguidores en la red social china.

¿CÓMO REACCIONÓ LUCAS GONZÁLEZ ANTE EL BAILE DE LIS PADILLA?

En un reciente video que fue publicado en la cuenta oficial de la dupla, Lucas González decidió pronunciarse sobre los populares pasos de Lis Padilla en TikTok y la nueva versión de su canción, sorprendiendo a sus miles de seguidores bailando este trend que él mismo compuso hace varios años y que puso a cantar a los jóvenes con sus sentidas letras.

“Hola a todos. Soy Lucas, compositor de la música ‘Son de amores’. Esa música fue interpretada hace 20 años por el grupo musical ‘Andy y Lucas’”, empezó comentando el compositor, quien se refirió también al cantante transexual Pablo Vittar y su nueva versión portuguesa.

Asimismo, el español trató de ironizar con el baile que popularizó la originaria de la provincia de San Martín en Tarapoto y se atrevió a realizar el famoso video. “Voy a dejar el bailecito que tanto se ha popularizado en redes sociales. Esa música fue interpretada hace 20 años. El baile es un descaro. El baile es un descaro. Eso ya es algo fuerte. Yo lo tengo taladrado en la mente. La gente me saluda en la calle con ese paso ‘Pum pum’”, sostuvo el cantante muy entusiasmado.

¿QUÉ SE SABE DE LIS PADILLA?

Lis Padilla es una influencer peruana de 33 años que ha logrado alcanzar popularidad en el mundo debido a su original baile del recordado tema “Son de amores”. Ella nació en el distrito de Huicungo, en la provincia de Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín; y hasta ahora viene demostrando que la imaginación y la habilidad pueden crearse en cualquier parte y momento. Padilla es una ama de casa y tiene cuatro hijos. Además, incursionó en las redes sociales en 2022, por lo que no ha parado de realizar contenido digital y obtener seguidores que reconocen su gran creatividad hasta ahora.

Aunque eso no es todo, pues el apoyo de su familia ha sido fundamental en su corta trayectoria. Lis Padilla lleva siete años de relación con su esposo Enrique y que siempre está en esos importantes momentos donde le brinda el respaldo necesario para dedicarse a su nueva carrera como creadora de contenido. “La influencia y el respaldo de mi familia han sido pilares fundamentales en mi camino hacia el estrellato en las redes sociales”, dijo la peruana.