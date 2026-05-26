Después de extensas jornadas durante el día, en las que solemos cumplir múltiples actividades, llega la noche como el momento ideal para recuperar energías y descansar. Sin embargo, muchas personas acostumbran tomar una breve siesta luego del almuerzo, convirtiéndola en parte de su rutina diaria. En ese contexto, resulta importante conocer qué opinan los especialistas acerca de este corto periodo de descanso y cuál es el tiempo recomendado para que realmente ayude a recuperar energía y mejorar el rendimiento tras una jornada laboral o de actividades cotidianas. En la actualidad, las personas realizan múltiples actividades a diario, y muchas de ellas generan efectos positivos en el bienestar físico y mental. Entre esos hábitos destaca el sueño, considerado un estado natural de descanso e inconsciencia que, al igual que las siestas, aporta diversos beneficios al organismo. No obstante, especialistas también advierten sobre la importancia de controlar la duración de estos periodos de descanso para aprovechar sus ventajas de manera adecuada y cuidar nuestra salud.

Ni 10 ni 60 minutos: expertos revelan el tiempo perfecto para una siesta

Sobre este tema, instituciones como Mayo Clinic y también NASA coinciden en señalar que la costumbre de tomar siestas de forma regular durante las tardes puede aportar beneficios importantes para el organismo. Sin embargo, los especialistas advierten que estos descansos no deben prolongarse demasiado, ya que un exceso de tiempo podría generar efectos contrarios a los deseados.

“Trata de tomar siestas de solo 10 o 20 minutos”, y hasta 26, según lo revelan especialistas de dicho centro hospitalario haciendo hincapié en la importancia de poder descansar en un “lugar tranquilo y oscuro, con una temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones”.

Cabe resaltar, que asimismo Mayo Clinic te lo llega a recomendar porque te brinda tanta relajación como menor fatiga, otorgándote además un estado de alerta más intenso, mejoramiento del humor, y hasta tiempos de reacción más rápidos junto a memoria más aguda.

Qué otro estudio llama la atención en el campo de la psicología

Existen situaciones que nos provocan cansancio, y diariamente terminan provocándonos ese sueño al cual también debemos brindarle la importancia debida para evitar el padecimiento de ciertos trastornos.

Hoy Nuria Roure desde España, y como psicóloga experta en insomnio, llama la atención refiriéndose a la cantidad de horas que nos pasamos durmiendo, siendo solamente 4 aquella cifra que debería alarmarnos, y asocia a 6 cervezas consumidas como analogía puntual para comprender la real dimensión del problema.

“Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas 9 horas nocturnas”, remarca la especialista en diálogo concedido para “Mami, ¿qué dices?“, y donde además de manera puntual hace hincapié en que al sueño ”debemos darle la misma importancia, si no más, que la que le damos al ejercicio, la nutrición o el equilibrio emocional".

¿Qué más debes saber sobre este tema?

Según lo manifiesta sin sobresaltos y categóricamente Nuria Roure, la alteración del estado biológico de descanso y ese periodo de inconciencia experimentado, tiende a reflejarse en “las personas que han pasado más de 20 horas despiertas”, y terminan presentando un nivel de atención y concentración similar al de quien ha consumido unas 6 cervezas aproximadas.

Con respecto a los trastornos del sueño como tal, resulta fundamental que logres evitarlos manteniendo una vida saludable, creando ambientes propios para conciliarlo, y también limitando las siestas diurnas mientras le sumas la realización de actividades físicas.