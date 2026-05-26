Por Kenyi Peña Andrade

Después de extensas jornadas durante el día, en las que solemos cumplir múltiples actividades, llega la noche como el momento ideal para recuperar energías y descansar. Sin embargo, muchas personas acostumbran tomar una breve siesta luego del almuerzo, convirtiéndola en parte de su rutina diaria. En ese contexto, resulta importante conocer qué opinan los especialistas acerca de este corto periodo de descanso y cuál es el tiempo recomendado para que realmente ayude a recuperar energía y mejorar el rendimiento tras una jornada laboral o de actividades cotidianas. En la actualidad, las personas realizan múltiples actividades a diario, y muchas de ellas generan efectos positivos en el bienestar físico y mental. Entre esos hábitos destaca el sueño, considerado un estado natural de descanso e inconsciencia que, al igual que las siestas, aporta diversos beneficios al organismo. No obstante, especialistas también advierten sobre la importancia de controlar la duración de estos periodos de descanso para aprovechar sus ventajas de manera adecuada y cuidar nuestra salud.