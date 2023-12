Doctorado en ciencias con mención en física

Universidad Nacional de Ingeniería

-Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa)

-Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna)

-Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (Amazonas)

-Universidad Nacional de Moquegua (Moquegua)

-Universidad Nacional de Trujillo (La Libertad)

-Universidad Nacional de San Martín (San Martín)

-Universidad Nacional de Tumbes (Tumbes)

-Servicio Nacional Meteorología e Hidrología (Lima)

-Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Lima)

-Empresa de Recursos Energéticos Unienergía ABC S.A.C. (Lima)

-Statkraft Perú S.A. (Lima)

-Queensland University of Technology (Australia)

- Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) - Universidad Autónoma de Barcelona (España)

-Universidad Paris-Este Créteil (Francia)

-Universidad de Jaén (España)

-Universidad de São Paulo (Brasil)

-Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional - Universidad Nacional de Salta (Argentina)

-Universidad Técnica Federico Santa María (Chile)

-University of Oulu (Finlandia)

-VSB - Technical University of Ostrava (República Checa)

-Inha University (Corea del Sur)

-Universidad Nacional Autónoma de México (México)

-The Pennsylvania State University (EEUU)

-Uppsala University (Suecia)

-Technische Universiteit Eindhoven (Países Bajos)