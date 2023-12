Beca Stipendium Hungaricum, es el nombre del beneficio académico que desde 2013 ofrece el Gobierno de Hungría con el objetivo de apoyar estudiantes en sus estudios de pregrado, maestrías o doctorados.

“Comenzamos como un proyecto piloto y lo que queríamos era internacionalizar nuestras universidades y entablar una cooperación al desarrollo con países fuera del entorno europeo. Hasta el momento son 92 países con los que tenemos esta beca, Colombia fue de los primeros en Latinoamérica (desde 2014) y Perú fue el número 91, es decir, desde 2022″, nos dice el Dr. András Beck, embajador de Hungría en el Perú, en entrevista con El Comercio.

Hasta el momento han sido 12 los peruanos becados. A la fecha, son más de 600 programas o carreras disponibles, que puedenn cursarse en 28 universidades húngaras.

Expectativa y buen recibimiento

El embajador destaca la gran acogida que viene teniendo la beca por parte de los peruanos. “La verdad que nos sorprendió muchísimo lo bien que ha ido. Se firmó el convenio en setiembre y realmente hubo cero tiempo para preparar publicidad y aún así había más de 70 postulaciones para un cupo de 20. Es una cifra muy buena. Este año esperamos al menos tres dígitos o cuatro.

El 8 de septiembre de 2022, el Pronabec y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría firmaron el Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en el marco del programa Stipendium Hungaricum para los años 2022-2024.

Tras este acuerdo, en su convocatoria 2023, el programa ha obtenido el mayor número de beneficiarios peruanos desde su aplicación en el país: 16 becarios peruanos, la cuota anual más representativa. La vigencia del convenio finaliza el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el embajador Beck, esperar la ratificación del acuerdo.

¿Qué cubre la beca Stipendium Hungaricum?

Otorgamiento de un máximo de 20 becas completas anuales a estudiantes peruanos, siendo 16 de pregrado o maestría, y 4 de doctorado. Las becas pueden utilizarse para programas de capacitación de tres (3) a diez (10) meses en los campos de agricultura, ciencias naturales, ciencias económicas, ingeniería, informática, arte y deportes.

Educación libre de pagos por matrícula o enseñanza.

Asignación mensual de acuerdo con el programa de estudios elegido y la normativa legal vigente.

En la convocatoria 2024 se entregará para licenciatura, maestría, y cursos de preparación y especialización un estipendio mensual de 43 700 HUF (105 euros aproximadamente); y para doctorados de 320 000 HUF (790 euros aproximadamente) para la primera fase y segunda fase de educación.

Alojamiento gratuito en dormitorios de las residencias universitarias.

Derecho a servicios de salud a través del Seguro nacional húngaro

Cabe señalar que los gastos de viaje internacional serán cubiertos por los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca?

Para estudios de Licenciatura, maestría o cursos de especialización:

Llenar y enviar formulario de postulación online

· Carta de motivación

· Certificación de idioma INGLÉS a nivel B2

· Certificados del colegio traducidos al idioma inglés

· Certificado médico que indique óptimas condiciones de salud

· DNI o pasaporte

· Declaración de postulación firmada

Para estudios de Doctorado

· Llenar y enviar formulario de postulación online

· Carta de motivación

· Demostración de dominio del idioma seleccionado

· Certificados de colegio traducidos al idioma inglés

· Plan de investigación

· Cartas de recomendación y declaración del autor de la institución anfitriona en la que promete supervisar el trabajo

· Certificado médico

· DNI o Pasaporte

· Declaración de postulación firmada

Cronograma del proceso de convocatoria 2024

Los interesados en postular pueden encontrar la convocatoria y sus anexos respectivos en https://stipendiumhungaricum.hu/apply/ y el sistema de solicitud en línea en https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ . Toda postulación y presentación de documentos solo serán admitidas a través del sistema de postulación online de Tempus Public Foundation.

Tras ello, el Pronabec revisará los expedientes de todos los postulantes y se remitirá la lista de los que hayan cumplido con los requisitos a la representante del programa de becas de Hungría. Será esta institución extranjera la que seleccione a los ganadores de las 20 becas.

Para mayor información, pueden entrar a la página de difusión de las becas www.pronabec.gob.pe/beca-hungria/ o escribir al correo gestion.becas@pronabec.gob.pe

La postulación ya inició y culmina el 15 de enero del 2024 a las 8 a. m. (hora peruana) o a las 14.00 horas (hora central europea).

¿Qué carreras están disponibles para los estudiantes peruanos?

En el caso de los ciudadanos peruanos, estos tienen tres vías para acceder a la Beca Stipendium Hungaricum.

“Si abres la página stipendiumhungaricum.hu, esta detecta desde donde se conecta uno y va a decir: tu país es Perú. Si eliges Perú, te van a aparecer las carreras disponibles que articulamos a través del programa PRONABEC que son 20 vacantes”, explica el embajador.

“La segunda opción es Alianza del Pacífico. Perú es miembro de la Alianza del Pacífico desde el 2016, y ya tenemos un programa de Stipendium Hungaricum para la alianza. Allí, cada país miembro tiene un cupo de dos y es exclusivamente para lo que nosotros llamamos ciencias hídricas y esto es para el manejo de recursos hídricos. Por lo que se ofrecen carreras relacionadas a la ingeniería de manejo de aguas, alimentación y todo lo relacionado al agua”, agrega.

“Por último, como el Perú también es miembro del Secretariado iberoamericano, tiene un cupo garantizado, pero puede obtener hasta tres y allí no hay limitación de campos, así que cualquier carrera que al menos una universidad ofrezca en Hungría, uno puede postularse. Estas becas no se tramitan a través de PRONABEC sino con Hungría”.

Algunos de los becarios peruanos que postularon en la edición 2022/2023.

¿Por qué estudiar en Hungría?

De larga tradición educativa, la primera universidad húngara data de 1367 y desde entonces siempre se ha caracterizado por tener una educación universitaria formalizada.

“Las universidades no se quedaron en el medievo y tenemos un enfoque muy innovador. Hungría es un país de muchos inventores. Tenemos 18 premios Nobel, dos de ellos los obtuvimos este año en Medicina y Física y estamos muy orgullosos de nuestros laureados”, sostiene el Dr. András Beck.

Otro dato importante ha destacar es que Ernő Rubik, el creador del famoso Cubo Rubik es profesor de la Universidad Tecnológica de Budapest. Él inventó este cubo para enseñar a sus alumnos los movimientos vectoriales...”.





La seguridad es otro tema importante, sobretodo para la familia que envía al hijo o a la hija a estudiar allá. Hungría es uno de los 15 países más seguros del mundo y la capital Budapest sigue siendo la capital más segura de Europa. Por otro lado, tenemos un transporte público muy bueno y realmente, a cualquier hora se puede mover uno por la ciudad en transporte público sin tener que temer.

Y en cuanto el clima, este sí es extremo. En verano se llega hasta 42 grados de calor pero tenemos muchos lagos y eso es muy atractivo. En octubre, noviembre está más fresco y en diciembre nieva.

Respecto a la economía, Hungría no maneja el euro, por lo que se tiene una vida europea con precios más asequibles.





¿Puedo trabajar en Hungría mientras estudio?

Sí. Ciudadanos europeos y estadounidenses no necesitan permiso de trabajo mientras aquellos que provienen de otros países como parte de un programa de cooperación como el Stipendium Hungaricum pueden trabajar no más de 24 horas durante el período de estudios y no más de 90 días o 66 días laborales fuera del período de estudios.

En esa línea, si bien la idea es que el becario regrese a su país una vez culminado sus estudios, no hay ninguna obligación para que lo haga.

Hungría en corto

EDUCACIÓN SUPERIOR EN NÚMEROS

1367 es el año en que se fundó la primera universidad húngara

es el año en que se fundó la primera universidad húngara Existen 65 instituciones de educación superior húngaras

instituciones de educación superior húngaras Hay 1300 programas de estudios de lenguas extranjeras

programas de estudios de lenguas extranjeras Son 30.000 los estudiantes internacionales estudiando en universidades húngaras (10% de la población estudiantil)

los estudiantes internacionales estudiando en universidades húngaras (10% de la población estudiantil) 7 instituciones húngaras están en la lista de Times Higher Education New Europe

90% de los becarios de Stipendium Hungaricum elegirían estudiar en Hungría otra vez

ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Los programas de estudios siguen la estructura de tres ciclos, de acuerdo con el estándar europeo. Las instituciones húngaras emplean el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS).

Licenciatura en Humanidades/Ciencias: (3 o 5 años)

Maestría en Artes/Ciencias (2 o 5 años)

Doctorados (PhD, DLA): 2 años

TERRITORIO: 93.000 km2

DIMENSIONES: 250 km (Norte a Sur) y 524 km (Este a Oeste)

POBLACIÓN: 9.7 millones

CAPITAL: Budapest (1.7 millones de habitantes)

CIUDADES MÁS GRANDES: Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Györ

CLIMA: seco continental de cuatro estaciones

IDIOMA: húngaro

PAÍSES VECINOS: Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Ucrania

GOBIERNO: República Parlamentaria Democrática

MONEDA: Forinto

HUSO HORARIO: CET (GMT +1)





DATOS CANALES DE ATENCIÓN DEL PRONABEC .Central telefónica: (01) 612 8230 ·Línea gratuita: 0800 000 18 ·WhatsApp institucional: 966 429 596 ·Redes sociales: Facebook: www.facebook.com/PRONABEC ·Página web: www.gob.pe/pronabec