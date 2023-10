El universo de las becas es amplio y a las varias alternativas que existen actualmente, hay que sumarle la Beca BCP, el programa del Banco de Crédito del Perú que subvenciona una educación universitaria y técnica desde 2012. Este año, están disponibles 80 becas.

¿En qué consiste? ¿Cuáles son los requisitos? De todos los detalles conversamos con Verónica Roca-Rey, Gerente de Responsabilidad Social del BCP.

¿En qué consiste la Beca BCP?

“La Beca BCP existe desde 2012, es el programa principal de responsabilidad social del banco y lo que busca es brindar acceso a educación superior de calidad, específicamente una educación superior que te pueda llevar a una inserción laboral y a poder generar ingresos en el futuro. Y buscamos darles acceso a jóvenes de escasos recursos, o sea, jóvenes talentos tromes a nivel nacional pero que vienen de una situación económica o de un núcleo familiar que no les puede financiar los estudios”, explica Roca-Rey.

Cabe destacar que la Beca BCP es un beneficio que cubre tanto la educación universitaria como técnica. “Hace tiempo veníamos apoyando la educación universitaria y nos dimos cuenta que hay una gran demanda por los estudios técnicos. De alguna manera había un prejuicio también por algunas carreras y parte de este trabajo ha sido que los chicos las consideren como opción porque hay buena demanda laboral y mucho potencial de cambiar la vida de los jóvenes porque hay un empleo formal y que les va a dar recursos importantes”, añade la especialista.

"Nos dimos cuenta que estos chicos necesitan más que la plata, que si bien es el foco del programa, el apoyo socio-emocional también es importante"





Entre los beneficios que otorga la Beca BCP, se incluye un asesoramiento psicológico que ayude al becario a aprovechar al máximo su experiencia como estudiante de nivel superior así como apoyarlos a nivel laboral una vez concluidos sus estudios.

“Nos dimos cuenta que estos chicos necesitan más que la plata, que si bien es el foco del programa, el apoyo socio-emocional también es importante porque independientemente del nivel económico, entrar en este mundo de estudios superiores es un gran cambio... Lo tercero es cómo los preparamos para conseguir trabajo en instituciones formales y con trayectoria donde puedan seguir creciendo...”, añade.

Desde 2012, la Beca BCP ha beneficiado a un poco más de 1000 estudiantes y activamente el programa tiene registrados a 550 becarios. A continuación el cronograma y requisitos de postulación.

Para estudios universitarios 2024

Proceso de evaluación y Cronograma

Recepción de postulaciones vía la plataforma, incluyendo los sustentos requeridos: Hasta el 7 de enero de 2024.

Evaluaciones psicométricas a prefinalistas: Entre el 15 y 21 de enero de 2024.

Entrevistas a finalistas: Entre el 29 de enero al 16 de febrero de 2024.

Entrega de becas: Antes del 29 de febrero de 2024.

Requisitos generales de postulación

El postulante debe cumplir con los siguientes requisitos generales:

Nacionalidad o residencia permanente peruana.

Necesidad económica.

Cursar o haber cursado 3ro, 4to y 5to de secundaria en un colegio público o privado en el Perú.

Haber terminado el colegio en los años 2021, 2022 y 2023.

Poseer excelencia académica de tercio superior o rendimiento destacado comprobable en 3ro, 4to y 5to de secundaria.

Si es de un COAR debe de encontrarse en el medio superior.

Haber ingresado bajo una modalidad aprobada, a una de las universidades aliadas y a una de las carreras financiadas por el programa Becas BCP.

Estar iniciando la carrera universitaria por primera vez.

No contar con antecedentes policiales o penales (mayores de edad).

Sustentos solicitados

Documento Nacional de Identidad o Carnet de Extranjería del postulante.

En el caso de menores de edad, Documento Nacional de Identidad o Carnet de Extranjería del apoderado.

En caso sea menor de edad, autorización firmada por los padres de familia para participar del proceso.

Certificados de Tercio superior o mejor en 3ero, 4to y 5to de secundaria.

Certificado de Estudios. Antecedentes policiales y penales (solo en caso de ser mayor de edad).

Sustento de estar clasificado en las últimas escalas de pago de la universidad elegida.

Universidades aliadas Becas BCP

Universidad del Pacífico (Lima), Universidad de Piura (Lima y Piura), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima), Universidad de Ingeniería y Tecnología (Lima), Universidad de Lima (Lima). Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima).

Concurso de Becas Universitarias 2024 Modalidades de admisión permitidas

Postulantes iniciando sus estudios deben haber logrado el ingreso a una de las universidades aliadas bajo una de las siguientes modalidades de admisión:

Universidad UPC UTEC UDEP Lima y Piura UP Universidad de Lima PUCP Modalidad permitida Selección preferente + Examen Becas BCP. Examen de Becas BCP. Concurso de Becas y Semibecas •Admisión Selectiva.

•Admisión por Excelencia Académica.

•Admisión Regular. Examen de admisión Becas BCP. •Tercio Superior – ITS.

•Primera opción.

•Evaluación del Talento

Alcance de la Beca

La Beca BCP cubre los siguientes conceptos:

Gastos de matrícula durante 11 ciclos académicos consecutivos.

Pensiones académicas durante 11 ciclos académicos consecutivos.

Costos administrativos de obtención de grado o titulación.

Cursos de inglés para la obtención del título.

Programa de acompañamiento y tutoría.

Programa de desarrollo de talento.

Laptop.

Plan de Salud.

Asignación de manutención mensual, en caso aplique

Criterios de evaluación

Los postulantes serán evaluados sobre la base de:

El rendimiento académico obtenido en 3ro, 4to y 5to de secundaria.

Resultados de las evaluaciones psicométricas aplicadas por Becas BCP.

Resultado de la entrevista personal aplicada por Becas BCP.

Necesidad económica definida como dificultad para cubrir los gastos académicos de la escala de pensiones más baja de la universidad seleccionada.

*En el caso de solicitud de manutención también se evaluará: Lugar de procedencia del postulante. Clasificación del hogar en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como extrema pobreza.

/ Maksym_Azovtsev

Fases de selección

Los becarios serán seleccionados sobre la base de 3 fases que se detallan a continuación:

Fase 1 – Revisión de información y verificación de cumplimiento de requisitos

Se verificará la elegibilidad de los postulantes a través de la revisión de la información y documentación de sustento proporcionados durante la postulación en concurso.postulabecasbcp.com. Los postulantes que cumplan con la totalidad de los requisitos y proporcionen los sustentos especificados serán seleccionados como aptos y pasarán a la segunda fase. Es importante resaltar que uno de los requisitos indispensables para superar esta etapa es haber logrado el ingreso a una de las universidades aliadas, en una de las carreras financiadas y bajo la modalidad permitida por el programa.

Se verificará la elegibilidad de los postulantes a través de la revisión de la información y documentación de sustento proporcionados durante la postulación en concurso.postulabecasbcp.com. Los postulantes que cumplan con la totalidad de los requisitos y proporcionen los sustentos especificados serán seleccionados como aptos y pasarán a la segunda fase. Es importante resaltar que uno de los requisitos indispensables para superar esta etapa es haber logrado el ingreso a una de las universidades aliadas, en una de las carreras financiadas y bajo la modalidad permitida por el programa.

Fase 2 – Evaluación psicométrica

Los postulantes que pasen a la fase 2 recibirán una invitación a participar en pruebas psicométricas implementadas por un proveedor autorizado por el programa Becas BCP. El postulante recibirá por correo electrónico los detalles de cómo y cuándo podrá tomar la prueba. Los postulantes que no asistan o no tomen la prueba en la ventana de tiempo indicada serán automáticamente descalificados. Las pruebas no podrán ser reprogramadas.

Fase 3 – Entrevista personal

Postulantes que logren el puntaje requerido en las pruebas psicométricas serán invitados a participar de una entrevista personal. El postulante recibirá por correo electrónico los detalles de la entrevista. Los postulantes que no participen de la entrevista según las indicaciones serán automáticamente descalificados. Las entrevistas no podrán ser reprogramadas.

Las fases de selección son eliminatorias. Una vez culminada la fase 3, los postulantes seleccionados para recibir una beca serán notificados vía correo electrónico o por teléfono al correo o número proporcionados en la plataforma de postulación antes del 29 de febrero de 2024. Los gastos incurridos por los postulantes para la participación en las fases de selección no serán reembolsados por el programa Becas BCP. Los resultados de las fases de evaluación serán de uso exclusivo del programa Becas BCP, conforme a lo señalado en los términos y condiciones publicados en la plataforma de postulación.

Mayor información AQUÍ

Para estudios técnicos 2024

Proceso de evaluación y Cronograma

Recepción de postulaciones vía la plataforma, incluyendo los sustentos requeridos: Hasta el 7 de enero de 2024.

Evaluaciones psicométricas a prefinalistas: Entre el 15 y 21 de enero de 2024.

Entrevistas a finalistas: Entre el 29 de enero al 16 de febrero de 2024.

Entrega de becas: Antes del 29 de febrero de 2024.

Requisitos generales de postulación

Nacionalidad peruana o residencia permanente.

Necesidad económica.

Haber concluido estudios de educación básica regular en un colegio público o privado en el Perú.

Haber terminado el colegio entre el 2017 y el 2023.

Participar y lograr el ingreso a través del examen de conocimientos, a uno de los institutos aliados y a una de las carreras financiadas por el programa Becas BCP.

No tener antecedentes policiales o penales (mayores de edad).

Elegir la sede de instituto que se encuentre en su lugar de residencia (obligatorio).

Sustentos solicitados

Documento Nacional de Identidad o Carnet de Extranjería del postulante.

En el caso de menores de edad, Documento Nacional de Identidad o Carnet de Extranjería del del apoderado.

En caso sea menor de edad, autorización firmada por los padres de familia para participar del proceso (Ver modelo).

Certificados de Estudios o última libreta de notas. Antecedentes policiales y penales (solo en caso de ser mayor de edad).

Otros sustentos Certificados

SISFOH, copia de evidencia de haber sido beneficiario de Bono del Estado, otros certificados. Este documento no es obligatorio para la postulación.

Institutos aliados

Becas BCP trabaja en alianza y exclusivamente con los siguientes institutos: CERTUS (Campus Chiclayo, Lima y Arequipa) CIBERTEC (Campus Arequipa, Lima, Trujillo) TECSUP (Campus Arequipa, Lima, Trujillo) Toulouse Lautrec (Lima)(Lima: Javier Prado y Chacarilla).

Alcance de la Beca

La Beca BCP cubre los siguientes conceptos:

Gastos de matrícula durante 6 ciclos académicos consecutivos.

Pensiones académicas durante 6 ciclos académicos consecutivos.

Costos administrativos de obtención de grado o titulación hasta un máximo de S/3,000.

Programa de acompañamiento y tutoría.

Programa de desarrollo de talento.

Laptop.

Criterios de evaluación

Los postulantes serán evaluados sobre la base del rendimiento en los exámenes de conocimientos (Fase 1).

Resultado de Evaluación Psicométrica (Fase 2).

Resultados de Entrevista (Fase 3).

Las personas interesadas deben postular siguiendo las instrucciones en concurso.postulabecasbcp.com, comprobando previamente el cumplimiento de los requisitos y condiciones mencionadas en este documento.

Fases de selección

Los becarios serán seleccionados sobre la base de 3 fases que se detallan a continuación:

Fase 1 – Prueba de conocimientos

Se verificará la elegibilidad de los postulantes a través de la revisión de la información y documentación de sustento proporcionados durante la postulación en concurso.postulabecasbcp.com. Los postulantes que cumplan con la totalidad de los requisitos y proporcionen los sustentos especificados serán seleccionados como aptos y pasarán a la segunda fase. Es indispensable haber logrado el ingreso a uno de los institutos aliadas bajo la modalidad permitida para el cumplimiento de los requisitos.

Fase 2 – Evaluación Psicométrica

Los postulantes que pasen a la fase 2 recibirán una invitación a participar en pruebas psicométricas implementadas por un proveedor autorizado por el programa Becas BCP. El postulante recibirá por correo electrónico los detalles de cómo y cuándo podrá tomar la prueba. Los postulantes que no asistan o no tomen la prueba en la ventana de tiempo indicada serán automáticamente descalificados. Las pruebas no podrán ser reprogramadas.

Fase 3 – Entrevista Personal

Postulantes que logren el puntaje requerido en las pruebas psicométricas serán invitados a participar de una entrevista personal. El postulante recibirá por correo electrónico los detalles de la entrevista. Los postulantes que no participen de la entrevista según las indicaciones serán automáticamente descalificados. Las entrevistas no podrán ser reprogramadas.

Las fases de selección son eliminatorias. Una vez culminada la fase 3, los postulantes seleccionados para recibir una beca serán notificados vía correo electrónico o por teléfono al correo o número proporcionados en la plataforma de postulación antes del 29 de febrero de 2024.

En caso hubieran, los gastos de traslado para la participación en las pruebas o entrevistas no serán cubiertos por el programa Becas BCP. Las fechas del proceso de evaluación podrían sufrir cambios u otros imprevistos. Se notificará a los postulantes y prefinalistas por correo electrónico los cambios. Los resultados de las fases de evaluación serán de uso exclusivo del programa Becas BCP, conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones publicados en la plataforma de postulación.

Mayor información AQUÍ.