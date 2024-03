Con el fin de promover el intercambio educativo y cultural entre Estados Unidos y el resto de países del mundo, la Beca Fulbright ve la luz en 1946 y en la actualidad está disponible en más de 160 países. Al Perú, este beneficio llega en 1956 y desde entonces han sido becados más de 2000 estudiantes peruanos en el nivel de posgrado.

Fernando de Szyszlo, Ramiro Llona, Francisco Sagasti y María Antonieta Alva, son algunos de los nombres que figuran entre los 400 mil beneficiarios de la beca Fulbright, actualmente disponible para su postulación 2024-2025.

¿Qué tipos de becas tiene Fulbright?

Con el tiempo, la beca Fulbright ha ido evolucionando en estos 67 años de creación y se han ido sumando nuevos beneficios como la Beca de Posgrado Victoria Santa Cruz, dirigida a líderes del pueblo afroperuano y la Beca de Posgrado Discapacidad y Liderazgo, un beneficio parcial para un/a profesional con discapacidad que sea líder y desee beneficiar a su comunidad a través de los conocimientos adquiridos durante sus estudios de posgrado en los Estados Unidos.

En orden de fechas de postulación, podemos mencionar a la Beca TEA (Beca de 6 semanas para profesores/as de colegios), la Beca posgrado (modalidad regular, Victora Santa Cruz y Discapacidad y Liderazgo), la Beca FLTA (Asistentes de la enseñanza del idioma Quechua), la Beca Hubert H. Humphrey (Beca de enriquecimiento profesional para peruanos/as con experiencia en temas de interés público) y la Beca Visting Scholar (programa dirigido a docentes de universidades públicas de todas las regiones del Perú que deseen desarrollar una investigación original por un semestre en una universidad estadounidense).

¿Por qué postular a la beca Fulbright?

“La beca Fulbright es la beca más prestigiosa del gobierno de los Estados Unidos. Es una beca altamente competitiva ya que postulan más de 100 personas para solo cinco becas”, señala Laura Balbuena, directora ejecutiva de la Comisión Fulbright, en entrevista con El Comercio.

“A diferencia de otras becas, como la Bicentenario de Pronabec, por ejemplo, a la que postulas primero a la universidad y una vez aceptado postulas a la beca, en Fulbright, postulas a la beca y una vez aceptado por nuestra comisión, nosotros nos encargamos de postularte a cuatro universidades y de cubrirte todos los gastos de postulación. Entonces, tú ya estás postulando a la universidad como becario Fulbright. Cabe destacar que hay becas especiales para los que provengan del grupo Fulbright, precisamente por su prestigio. La beca te permite además, extender tu networking, conocer gente alrededor de tu tema de investigación a nivel mundial y esa es la idea del programa, expandirnos más allá de Estados Unidos”.

Liliana Huaraca, ganadora de la beca de posgrado regular y Edgar Romero, beneficiado con la Beca de Posgrado Discapacidad y Liderazgo.

¿Cuáles son los requisitos?

Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad EE.UU./Perú ni visa de residencia en los Estados Unidos.

Buen conocimiento del idioma inglés: TOEFL iBT 90, TOEFL ITP 577. Para MPP/MPAs, LLM y Arquitectura: TOEFL iBT 100, TOEFL ITP 600.

Grado universitario. Solo abogados/as deben presentar título profesional. Si estudiaste en el extranjero, debes presentar el reporte de una evaluación curso por curso de tus estudios. Este reporte puede ser emitido por World Education Services (WES) o Educational Credential Evaluators (ECE).

Excelentes antecedentes académicos. Certificado de tercio superior durante la mitad de la carrera o más emitido por la universidad o haber aprobado la tesis con honores.

Dos años de experiencia profesional después de recibir el grado universitario. En el caso de los abogados/as se solicita dos años de experiencia profesional después de recibir el título.

Importante: todos los/as becarios/as asumen el compromiso de retornar al Perú después de concluir los estudios.

Presentar una lista justificada y balanceada de universidades. Por lo menos:

1 universidad de la zona A

No más de 2 universidades de las zonas C,D,E (Esta lista de ciudades, universidades y costo de vida mensual la puedes ver en el este LINK)

Flavio Vila, ganador de la beca de posgrado regular.

¿A qué universidades puedo postular?

Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, Princeton, Yale, University of Illinois at Chicago, Louisiana Tech University, University of Southern Mississippi, entre otras decenas de universidades, figuran en larga lista a la que puedes postular una vez aceptado en la Comisión Fulbright.

Cabe destacar que cada postulante debe especificar el nombre de las cuatro universidades a las que quiere postular así como el porqué. “Buscamos que los postulantes quieran estudiar algo que sea original, diferente que solo se estudie en Estados Unidos porque la idea es que te vayas a este país a aprender y traigas ese conocimiento al Perú”, señala Balbuena.

“En ninguna de nuestras becas nos tienen que enviar los documentos traducidos. Los ensayos y el formulario de postulación sí lo tienen que llenar en inglés. Para la beca FLTA que es trilingue, sí hay una parte en quechua”, aclara Balbuena.

Asimismo, explica que el nivel de inglés requerido no es el mismo para todas las carreras. “Para le beca regular pedimos un TOEFL de 90, por ejemplo. Para el resto, excepto Arquitectura, Derecho, Dramaturgia y Políticas Públicas, pedimos un TOEFL de 100″.

¿Cuáles son los beneficios?

La Beca Bulbright, te proporciona un estipendio mensual para gastos de manutención y seguro médico hasta por un máximo de dos años académicos.

La Comisión Fulbright solicita directamente a las universidades la exoneración del pago por derechos académicos. En caso de no obtener el total de la exoneración, la beca puede completarse con fondos personales del becario o fondos proporcionados por otras instituciones. La beca no cubre gastos de los dependientes del becario.

“Todas las becas son completas excepto la beca de posgrado que es parcial. Nosotros cubrimos los costos de vida (comida, vivienda, etc) hasta cierto. monto. No cubrimos el costo de la universidad por lo que nosotros buscamos perfiles competitivos que puedan obtener el beneficios al 100% en la universidad”.

En este punto, Balbuena aclara que como no es lo mismo vivir en Nueva York como Illinois, cada persona debe tener en cuenta el costo de vida que tendrá según la universidad que elija.

(Para ello, puedes chequear la lista de ciudades, universidades y costo de vida mensual en el este LINK)

Los becarios Manuel, Juan y Jhuleyssy, ganadores de la beca de posgrado regular en Washington.

¿Cómo es el proceso de postulación a través de Fulbright?

Una vez que ganes el beneficio Fulbright, esta comisión se encargará de ayudarte con la postulación a las cuatro universidades que elegiste con anticipación. “No postulas solo, nosotros te postulamos. A las personas seleccionadas, nosotras las asistimos proporcionándolos dos cursos gratuitos: El de TOEFL y GRE, que son dos de los exámenes que tienes que tomar para ingresar a la universidad”, aclara Balbuena.

En este punto, la Comisión Fulbright puede aconsejarte sobre qué universidad de las cuatro que puedes elegir, es la mejor para ti según tu perfil.

¿Cuál es el cronograma de postulación?

Las Beca de Posgrado Fulbright, Victoria Santa Cruz y Discapacidad y Liderazgo tienen como fecha límite de postulación el 28 de abril.

28 de abril - Deadline (Entregar todos los documentos incluyendo el examen TOEFL ITP)

Abril a junio - Entrevistas personales online

Junio - Selección de candidatos/as

Julio a agosto - Curso de preparación GRE / Revisión de ensayos

Agosto a diciembre - Exámenes GRE y TOEFL iBT (31 de agosto) / Postulación a universidades

Febrero a marzo 2025 - Resultados de postulaciones a universidades

Marzo a abril 2025 - Resultados de solicitudes de becas a universidades

Abril 2025 - Toma de decisión de universidad a la que irá el/la becario/a

Julio/Agosto 2025 - Inicio de clases (de acuerdo al nivel de inglés que tengan, irán 4 semanas o días antes)

Solo la Beca Teaching Excellence and Achievment Program tiene fecha límite de postulación el 31 de marzo.

Los becarios William y Sofía, ganadores de la Beca FLTA.