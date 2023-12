El último feriado largo del año se acerca en Perú, días en los que se conmemoran importantes efemérides para la historia del país. ¿Cuándo son estas dos fechas? En la siguiente nota responderemos esta interrogante y te brindaremos más detalles relacionados a este tema que es de importancia para la población económicamente activa en el país.

¿CUÁNDO INICIA EL ÚLTIMO FERIADO LARGO EN EL PERÚ?

El último feriado largo en Perú comprenderá los días viernes 8 y sábado 9 de diciembre de 2023. Estas fechas conmemoran dos efemérides importantes y simbólicas para la historia del país.

Aunque en algunas empresas el 7 de diciembre podría ser no laborable, esto dependerá de las disposiciones internas de cada empleador.

Es relevante destacar que el 8 y 9 de diciembre son feriados nacionales, aplicándose tanto para el sector público como para el privado

QUÉ SE CELEBRA EL 8 DE DICIEMBRE EN EL PERÚ

Cada 8 de diciembre se le rinde homenaje a la Virgen María. El primer país que conmemoró el Día de la Inmaculada Concepción fue España, que oficializó la fecha en 1644, sin embargo; la oficialización de la fecha se dio en 1854, cuando el papa Pio IX lo anunció por la carta apostólica ‘Ineffabilis Deus’.

El propósito de esta festividad es recordar lo acontecido en la Batalla de Empel, el 7 y 8 de diciembre de 1585, durante la Guerra de los ochenta años. De esta manera rememoran la colisión bélica en la que el ejército español derrotó a diez naves del ejército de Países Bajos. Tal triunfo fue tan sorprendente que fue considerado un milagro de la Inmaculada Concepción.

QUÉ SE CELEBRA EL 9 DE DICIEMBRE EN EL PERÚ

Por primera vez en el país este viernes 9 de diciembre será feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, un gran enfrentamiento que se libró en la Pampa de Quinua de Ayacucho en 1824.

Dicha batalla estuvo comprendida dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas en América del Sur (1809-1826) y significó la consolidación de la independencia de la República del Perú, así como el final definitivo del dominio administrativo virreinal español en América del Sur.

Esta fecha fue aprobada el año pasado por el Congreso mediante la Ley N° 31381, la cual decreta que el 9 de diciembre sea feriado nacional, y recién se hará efectivo por primera vez este año.

Debemos tener en cuenta que tanto el 8 como 9 de diciembre son feriados nacionales para el sector público y privado.

Vale precisar que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno.

Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.

CUÁLES SON TODOS LOS FERIADOS DEL AÑO 2023 EN EL PERÚ

Esta es la lista oficial de feriados del 2023. Restan 4 feriados nacionales al año, consulta aquí cuáles son: