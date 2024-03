El pasado 21 de marzo Melissa Klug dio a conocer el lamentable fallecimiento de su abuela, la señora Angela Solari de Orbegozo, a sus 97 años. La empresaria y figura de la televisión nacional se encuentra atravesando un difícil momento al que no es ajeno su ex pareja, Jefferson Farfán, quien no dudó en tener un emotivo gesto con ella para demostrarle su apoyo.

¿Cuál fue el emotivo gesto de Jefferson Farfán con Melissa Klug?

Siendo una figura pública, el programa América Hoy se dedicó a cubrir el velorio de la abuela de Melissa Klug. Gracias al programa sabemos que Jefferson Farfán envió flores al velatorio para demostrar su apoyo a su ex pareja. Sin duda, un gesto que conmovió a la audiencia, pues, a pesar de los problemas que pudo haber tenido con ella en el pasado, demuestra su respeto hacia su duelo.

Es posible que el ex futbolista también se haya comunicado directamente con Klug para presentar su pésame de una forma más cercana. Incluso, podría haber asistido al entierro para acompañar a sus hijos durante este periodo de luto. Sin embargo, debido a que no ha declarado nada al respecto, no se puede saber con certeza. De todas formas, el envío de las flores en cuestión ya demuestran su consideración con la familia.

Cabe mencionar que Farfán no fue la única ex pareja de la empresaria en tener un gesto con ella en este momento. Raul Marquina también mandó un arreglo floral al velorio e incluso le dedicó un mensaje a través de sus redes sociales. “Gracias por tanto, mamá Angela”, escribió. “Siempre fuiste la mamá de los pollitos, siendo bisabuela, criaste, quisiste y protegiste a mi hija como tu propia hija”.

¿Cómo se despidió Melissa Klug de su abuela?

Tras acudir al sepelio de su familiar, Klug le dedicó un extenso mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, expresando el dolor y tristeza que siente. “Nunca imaginé que este momento llegaría en el que no te pueda besar ni abrazar nunca más me dejaste un vacío enorme en mi corazón con un dolor tan profundo que no se como puedo describir”, escribió la madre de Samahara Lobatón.

Melissa también agradeció el apoyo que recibió por la nonagenaria en su vida, resaltando la entrega y amor incondicional que le dio. “Gracias madre mía por haber estado presente en todo momento y etapa de mi vida por haberme cuidado y protegido siempre pero sobre todo por haberme dado tu amor incondicional por ser la mejor madre-abuela”, indicó.

Por supuesto, su actual pareja, el futbolista Jesus Barco, también le dedicó un mensaje. “Decirte que simplemente cada día te admiro y te amo más, por todo lo que haces por tu familia y por todo lo que hiciste por tu mamita Angela”, escribió en Instagram. “Qué fuerte eres, a pesar del mal momento que has pasado, sigues de pie viendo por tu familia”.