‘ El juego del Calamar ’ ya es todo un fenómeno en Netflix . La producción asiática sigue rompiendo récords como la serie más vista en la historia del streaming y, además, sigue sumando fanáticos al pasar de cada día.

Y los resultados positivos que ha conseguido la famosa historia de supervivencia están relacionados a muchos aspectos. Uno de ellos, sin duda, es la simpatía que logran provocar los personajes en los espectadores. Sin embargo, uno de estos estuvo muy cerca de ni siquiera aparecer en la serie.

Se trata de Joon-Ho, el detective interpretado por Wi Ha-joon que se introduce en los juegos con el objetivo de encontrar a su hermano desaparecido. Aunque usted no lo crea, lo cierto es que este personaje no formaba parte del primer guion, cuando todavía era una película.





(Foto: Netflix)





“Cuando estaba escribiendo el guion original, Hwang Jun Ho no era parte del mismo. Dos horas no eran suficiente para todos los juegos. Pero cuando me dieron la oportunidad de hacerlo como serie, puede añadir más personajes e historias al concepto general”, señaló Wang Dong-hyuk, director de ‘El juego del calamar’.

¿Cómo jugar ‘El juego del calamar’ en mi celular?

Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de Roblox y crear una cuenta, la cuál te permitirá ingresar de forma gratuita a una inmensa cantidad de juegos en la plataforma, y ahí deberás buscar Fish Game.

