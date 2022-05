Este 29 de mayo, Colombia vivirá una de sus más importantes jornadas de su historia cuando se lleve a cabo la primera vuelta de las Elecciones presidenciales 2022. Con los candidatos ya establecidos, una de las preguntas que surge es ¿por qué el actual mandatario, Iván Duque, no postula a una reelección como sucedió con sus predecesores? Aquí los detalles.

El próximo gobernante del país, durante el período 2022-2026 saldrá entre Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, aunque en el tarjetón electoral también estarán presentes Ingrid Betancourt y Luis Pérez pese a su reciente renuncia a la campaña.

Sin embargo, a muchos sorprende no ver al actual mandatario de Colombia entre las opciones, en especial porque sus últimos dos predecesores, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, tuvieron mandatos de ocho años tras ser reelegidos. Según información de CNN, la respuesta más sencilla es que no lo hace porque legalmente no puede.

“No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”, explica el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia.

En sumidas cuentas, cualquiera mandatario no podrá ser electo nuevamente a menos que se llegue a las instancias señaladas -referendo o asamblea constituyente-. Por este motivo, además de ser un gobierno que será recordado por cuatro años entre protestas, paros, la pandemia y cambios de gabinete, Duque no habría siquiera considerado esta opción.