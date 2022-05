Elecciones presidenciales Colombia: ¿qué dijeron los candidatos tras último llamado de Gustavo Petro?

Las elecciones presidenciales en Colombia se acercan y varios candidatos a la presidencia alzaron su voz tras las palabras que tuvo Gustavo Petro, en donde invitó a los demás aspirantes a reunirse el lunes por un supuesto “golpe a la elecciones”. Estas declaraciones tuvieron un gran impacto en las redes sociales y medios de comunicación.

“Yo aquí convoco en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darles un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de marzo”, manifestó Petro.

QUÉ DIJERON LOS CANDIDATOS TRAS EL ÚLTIMMO LLAMADO DE GUSTAVO PETRO

La versión del candidato a la presidencia fue desmentida por el gobierno Nacional en cabeza del ministro del Interior, Daniel Palacios: “Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas.

Asimismo, la procuradora Margarita Cabello precisó: “Las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la Ley, por lo tanto, no son susceptibles de cambio”.

Por otra parte, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le respondió a Petro y aseveró: “Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”.

Igualmente, aunque Petro no se refirió directamente a Federico Gutiérrez, este último se manifestó sobre el pronunciamiento del candidato del Pacto Histórico: “Petro desprecia la democracia y lo que hace es utilizar los mecanismos democráticos para hacerse elegir y una vez elegido asesinar desde adentro la democracia y eso no se lo vamos a permitir”, respondió el candidato Gutiérrez, quien al enterarse de que Petro citó a los candidatos Rodolfo Hernández y a Sergio Fajardo para hablar sobre el tema, respondió: “Lo que queda claro es que están juntos”.

Finalmente, el candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo afirmó que él no se reuniría con nadie. John Milton Rodríguez también se pronunció y dijo: No aceptemos más odios y resentimientos. El anuncio temerario de Gustavo Petro es irresponsable porque no contiene prueba alguna. Es el tiempo de reconciliarnos y amarnos”.

