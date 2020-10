Colo Colo vs. Deportes Iquique EN VIVO | El estadio Monumental de Santiago será escenario esté sábado 31 de octubre del encuentro que disputarán albos y celestes por la fecha 17 del Torneo Nacional de Chile. El partido comenzará a las 9:00 a.m. (hora peruana / 11:00 a.m. en horario chileno) y será transmitido por TV en directo por los canales CDF Premium y CDF HD.

MIRA AQUÍ | Maradona defiende a Messi en su lucha por salir del FC Barcelona

Además, las incidencias online del compromiso Colo Colo vs. Deportes Iquique podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.

El equipo albo, dirigido por el técnico Gustavo Quinteros, no la pasa nada bien en el torneo chileno. A la falta de triunfos como local en el Monumental desde que se reinició el certamen, la crisis futbolística del ‘cacique’ se hace aún más notoria al ubicarse en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 11 unidades, a solo dos puntos del último lugar, que castiga con el descenso directo.

MIRA AQUÍ | PSG confirma lesión de Neymar y no jugará por Brasil en la próxima fecha doble de eliminatorias

En su último partido, Colo Colo empató 1-1 ante Everton en Viña del Mar, por lo que este sábado está obligado a sumar de a tres para trepar algunas ubicaciones y salir de la incómoda zona en la que se encuentra inmerso.

Deportes Iquique, ubicado en el puesto 15 con 18 puntos, no pierde hace tres encuentros y ahora con Cristián Leiva como entrenador espera dar la sorpresa en el Monumental arrancando algún punto como visitante.

Debido a las posiciones en las que se encuentran tanto Colo Colo como Deportes Iquique, este es un partido de rivales directos que luchan por ascender algunos puestos y no caer en los temidos últimos lugares.

MIRA AQUÍ | Real Madrid: Zidane confirma que Benzema y Vinicius resolvieron sus problemas

¿Cuándo juegan Colo Colo vs. Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo vs. Deportes Iquique se jugará este sábado 31 de octubre en el estadio Monumental de Santiago de Chile.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Deportes Iquique?

El Colo Colo vs. Deportes Iquique comenzará a las 11:00 a.m. en horario chileno (9:00 a.m. hora peruana).

¿Qué canales de TV transmitirán EN VIVO el partido Colo Colo vs. Deportes Iquique?

El partido Colo Colo vs. Deportes Iquique por la fecha 17 del Torneo Nacional de Chile será transmitido EN VIVO por los canales de TV CDF Premium y CDF HD.

¿Dónde ver por streaming el partido Colo Colo vs. Deportes Iquique?

Puedes seguir vía streaming en directo el Colo Colo vs. Deportes Iquique en Estadio CDF y CDF GO.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Sporting Cristal venció 1-0 a Carlos Stein por la Fase 2 de la Liga 1

Emanuel Herrera anota el 1-0 de Sporting Cristal ante Carlos Stein. (Fuente: Gol Perú)