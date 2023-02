La actriz que actualmente interpreta a ‘La Avispa’ (The Wasp) en las películas de Marvel, Evangeline Lilly, recordó recientemente su pasado actoral durante una entrevista y reveló que hace años se le ofreció convertirse en la Mujer Maravilla.

Esto sucedió en marzo de 2005, cuando Joss Whedon fue contratado como director para una nueva película de “Wonder Woman”, una producción que finalmente fue abandonada en 2007 por diferencias creativas. Se tuvo que esperar hasta 2017 para ver el filme de la heroína, que fue protagonizada por Gal Gadot, pero lo destacable es que mucho tiempo atrás, Evangeline Lilly fue considerada para el papel.

Según informa el portal Cinemanía, en una reciente entrevista para el podcast “Happy Sad Confused”, la actriz de 46 años confesó que Joss Whedon le ofreció la posibilidad de encarnar a la Mujer Maravilla, pero rechazó la oferta desde el inicio porque no se encontraba interesada.

“No tenía ningún deseo de hacerlo. Y él se dio cuenta, porque yo era demasiado joven para ser educada”, confiesa contundentemente la actriz canadiense a la que podemos ver actualmente en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

“No me atrajo, y no hubo nada en la reunión que me animara o me hiciera pensar: ‘Oh, tengo que hacer esto’. Nada hizo clic. Nada se sintió bien”, añadió sobre la reunión que mantuvo para conocer el guión inicial de Wonder Woman en 2006. “Soy demasiado auténtica y no siempre es bueno. Si no me quedo impresionada, lo notarás y tal vez no debería ser así a veces. Creo que incluso se ofendieron”.

¿UN GUIÓN PARA EL OLVIDO?

Si bien el proyecto de Whedon es de hace muchos años, en 2017 se filtró el guión de su película justo antes de que se estrenara “Wonder Woman” de Patty Jenkins. El cineasta no pudo quedarse callado y salió a defenderse, diciendo que el libreto “no era lo suficientemente woke”. “Creo que no estaban buscando una gran película”, señalaba entonces el polémico guionista, productor y director norteamericano.

A pesar de su intento por justificar su guión, las redes sociales se inundaron de comentarios negativos, ya que los escritos hacían más referencia al físico de la protagonista que a sus habilidades de combate.