Si eres amante de las películas que están desarrolladas en base a las obras de Stephen King, entonces debes saber que hay un tráiler de la nueva versión de ‘Los chicos del maíz’; una película antigua que en la actualidad está dando que hablar por su reciente adaptación. Es por ello que en esta nota te mostraremos el corto, y te daremos algunos detalles que debes conocer sobre la mente maestra detrás de esta obra.

ESTE ES EL TERRORÍFICO TRÁILER DE LA NUEVA VERSIÓN DE ‘LOS CHICOS DEL MAÍZ’

Gran conmoción ha causado una nueva versión de ‘Los chicos del maíz’, historia del popular autor de cuentos de terror Stephen King.

La historia, que trata sobre el viaje de un médico y su esposa que es interrumpido cuando la pareja encuentra el cuerpo de un niño en la carretera y que ellos intentan llamar a la policía y acaban en una aldea donde jóvenes adoradores de un culto macabro realizan sacrificios humanos; sigue causando la misma impresión desde que vio la luz en 1984.

Este es el tráiler que está dando que hablar en diferentes redes sociales sobre la nueva versión de ‘Los chicos del maíz’:

QUIÉN ES STEPHEN KING

Stephen King es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de ejemplares, y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 64 novelas, once colecciones de relatos y novelas cortas, y siete libros de no ficción, además de un guion cinematográfico, entre otras obras.

Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor «comercial», la obra de Stephen King ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de esos círculos continúan rechazando sus libros.

Stephen King es criticado regularmente por su estilo presuntamente «no literario» y por la excesiva extensión de algunas de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores han sido objeto de elogios. Si bien en varias de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temas como la infancia, el racismo y la guerra, brindando un retrato social muy realista de Estados Unidos.

Su novela corta «Rita Hayworth y la redención de Shawshank» fue la base para la película The Shawshank Redemption, la mejor calificada de IMDb y votada por la revista Empire como la mejor de la historia en su encuesta The 201 Greatest Movies of All Time en marzo de 2006.

Otras adaptaciones cinematográficas de las obras de Stephen King que han logrado éxito comercial y de crítica son Carrie, dirigida por Brian De Palma en 1976; El resplandor, dirigida por Stanley Kubrick en 1980; Cuenta conmigo y Misery, dirigidas por Rob Reiner en 1986 y 1990, ganadora la última de un Premio Óscar y un Globo de Oro gracias al desempeño de Kathy Bates como actriz principal; La milla verde (1999); y La niebla (2007).

El propio Stephen King ha incursionado ocasionalmente como guionista, productor y actor en algunas series de televisión y películas, y también dirigió el largometraje Maximum Overdrive.

Stephen King ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el Premio Bram Stoker en trece ocasiones, el Premio British Fantasy siete veces, los Premios Locus en cinco oportunidades, el Premio Mundial de Fantasía cuatro veces, el Premio Edgar en dos ocasiones y los premios Hugo y O. Henry en una oportunidad. Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine, como Castle Rock, Jerusalem’s Lot y Derry.

Stephen King es esposo de la escritora y activista Tabitha King desde 1971, con la que tiene tres hijos: Naomi Rachel (1970), Joe (1972) y Owen (1977).