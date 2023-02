Existen grandes oportunidades que no suelen repetirse. Esto es lo que debe pensar el cineasta Steven Spielberg, quien hace poco reveló, en una conversación con el director S.S. Rajamouli, que se le ofreció dirigir la primera película de “Harry Potter”, pero que la rechazó por motivos familiares.

Según informa MeriStation, el actual nominado a los Oscar a “Mejor Dirección” explicó que tomó aquella decisión debido a que deseaba pasar más tiempo con su familia, pues ese proyecto lo iba a alejar de ellos aproximadamente casi medio año.

“El significado personal sobre [el conflicto entre] el arte y la familia te romperá por la mitad y es algo que he comprendido por mí mismo como cineasta, como director”, explica Spielberg. “Kate [Capshaw] y yo comenzamos a construir una familia y empezamos a tener hijos. La decisión que tenía que tomar era elegir un trabajo que me trasladaría a otro país durante cuatro o cinco meses en el que no vería a mi familia cada día… Esa fue una experiencia rompedora para mí”.

El rodaje de la primera cinta del “Niño que vivió” se llevó a cabo en Londres, ciudad super alejada de donde se encontraba su esposa e hijos. Así que durante ese tiempo, el cineasta optó por dirigir “Inteligencia Artificial”, película que tuvo su set principalmente en Los Ángeles, y de esta manera pudo manejar mejor sus tiempos y estar con los dos pilares fundamentales de su vida.

“Elegí declinar la primera entrega de Harry Potter para estar ese año y medio siguiente con mi familia, con mis hijos pequeños creciendo. Así que sacrifiqué una gran franquicia. Echando la vista atrás estoy muy feliz por haberlo hecho y estar con mi familia”, contó el director, quien además confesó que no fue la única ocasión en la que eligió a su familia sobre el cine y que rechazó varias películas por lo mismo.

Dicho esto, “Harry Potter y la Piedra Filosofal” terminó siendo dirigida por Chris Columbus, quien también se encargó de la adaptación de “Harry Potter y la Cámara Secreta”, estrenada apenas un año después.

En la trayectoria de Spielberg podemos encontrar películas como “Percy Jackson y el ladrón del rayo”, “Pixeles” y “Crónicas de Navidad 2″, entre otros. El último proyecto exitoso del estadounidense es “Los Fabelman”, que cuenta con nominaciones en la última edición de los Óscar.