El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los momentos más esperados por los aficionados. En esta ocasión fue Rihanna la encargada de brindar una presentación que puso a vibrar a los presentes y a quienes siguieron desde sus casas el evento.

Cabe resaltar que esta presentación fue especial, pues marcó el regreso de Rihanna en los escenarios, luego de estar más de seis años alejada de los shows en vivo.

La actuación de la artista fue potente y abrumadora. No había una sola persona que se encontrara sentada en medio de su performance en el escenario.

Usando un vestido rojo hecho a medida por Loewe, Rihanna apareció ante los presentes usando una de las plataformas flotantes que se elevaban por encima de la gente.

Entre los temas que provocó el frenesí del público estuvieron Only Girl (In The World) y Where Have You Been. El momento más aplaudido de la noche fue cuando Rihanna cantó We Found Love.

Su espectacular presentación finalizó con un increíble show de fuegos artificiales. La intérprete fue despedida entre flashes y aplausos.