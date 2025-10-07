Donald Trump calificó la elección de Bad Bunny como una “locura” que, según él, resta seriedad al evento deportivo. (Foto: Composición/EFE)
Donald Trump calificó la elección de Bad Bunny como una "locura" que, según él, resta seriedad al evento deportivo.
Trump tilda de "absolutamente ridículo" que Bad Bunny actúe en el descanso del Superbowl
El presidente de Estados Unidos, , criticó a la NFL por elegir a la estrella puertorriqueña como artista principal en el descanso del Super Bowl, una decisión que tildó de “absolutamente ridícula”.

“Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo, indicó el presidente durante su intervención en el programa ‘Greg Kelly Reports’ que se emitió anoche en Newsmax.

El mandatario republicano expresó su desacuerdo con algunas de las normas técnicas de la NFL y agregó que le gustaría que cambiar algunas, como la patada inicial (kickoff, en inglés) que se realiza para dar comienzo al juego.

“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano, aseveró.

Fotografía de archivo de Bad Bunny.
Fotografía de archivo de Bad Bunny. (Foto: EFE)

La elección de Bad Bunny para actuar como del próximo 7 de febrero en Santa Clara, en el estado de California (EE.UU.), ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochan que su música sea en español.

Poco después de que la NFL anunciara al puertorriqueño para su mayor evento, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, advirtió que el Gobierno de Estados Unidos desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se desarrolla el espectáculo.

Sin embargo, la precisó días después que no había planes de redadas migratorias en el Super Bowl de Bad Bunny por el momento.

El pasado sábado, el músico respondió a las críticas que ha generado su presencia en uno de los espectáculos más populares y televisados del mundo en su monólogo como artista invitado en el programa Saturday Night Live (SNL), en el que habló mayoritariamente en inglés.

“Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)”, sentenció el artista, quien además protagonizó varias escenas cómicas, como una .

