Bad Bunny en el Super Bowl: fecha confirmada para su presentación

El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de 2026 en California, informó la Liga Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés).

Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso del partido que se disputará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, después de que Kendrick Lamar lo hiciera este año en Nueva Orleans.

El cantante hizo el anuncio en sus redes sociales, con un video en el que aparece sentado en un poste de la portería.

“Lo que siento me trasciende. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

“Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día”, afirmó Jon Barker, directivo de la NFL, según la revista Billboard.

“Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos lo convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl”.

¿Cuándo será el Super Bowl con Bad Bunny?

El mediotiempo protagonizado por Bad Bunny tiene como fecha oficial el próximo domingo 8 de febrero del 2026.

Benito Martínez Ocasio, nombre del artista puertorriqueño de 31 años, fue el cantante latino más escuchado del mundo en 2024 en la popular plataforma de reproducción Spotify.

Su nuevo álbum, “Debí tirar más fotos”, se mantuvo en el top 10 -también a nivel mundial- durante semanas, luego de su lanzamiento en enero.