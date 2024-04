En una reciente entrevista para un canal de YouTube, Aldo Miyashiro fue abordado con una pregunta sobre Christian Domínguez, desatando una reacción notable por parte del reconocido actor y presentador. En la siguiente nota te contamos cómo reaccionó el también productor de cine cuando le mencionaron el nombre del artista durante una entrevista para YouTube.

CÓMO REACCIONÓ ALDO MIYASHIRO CUANDO LE PREGUNTARON POR CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Aldo Miyashiro reaccionó con un gesto irónico de fastidio cuando fue consultado por Christian Domínguez durante una entrevista para un canal de YouTube.

Este gesto sugirió una clara muestra de sarcasmo por parte de Miyashiro, evidenciando una tensión latente entre ambos personajes. La situación se remonta al pasado, cuando Christian Domínguez expresó comentarios desaprobatorios hacia Miyashiro debido a una infidelidad cometida por este último contra su esposa, Érika Villalobos.

Sin embargo, la ironía de Miyashiro se vio potenciada por un giro inesperado en la situación, ya que unos meses más tarde, Christian Domínguez fue sorprendido siéndole infiel a la madre de su bebé, Pamela Franco.

Este hecho añadió un elemento peculiar a la situación, evidenciando una suerte de karma o ironía del destino, que puso en perspectiva las críticas previas de Domínguez hacia Miyashiro.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ PARTICIPE EN UN RETIRO ESPIRITUAL TAL Y COMO LO HIZO CHRISTIAN CUEVA?

El penúltimo fin de semana de marzo, y tras el destape de varios ‘ampay’ que involucran tanto a Christian Domínguez como Christian Cueva, el popular ‘Aladino’ que viene recuperándose de una lesión, llamó la atención de medios del espectáculo por haber participado de un retiro espiritual en Trujillo y contado con el apoyo de Pamela López, siendo el motivo para que ahora también se especule con que el líder de “Gran Orquesta Internacional” siga sus pasos.

Las imágenes reveladas por “Magaly TV, La Firme” muestran al ex Alianza Lima formando parte del denominado “Encuentro de Varones en el Espíritu con Cristo” (EVEC) que organiza la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y en la ceremonia del domingo 24 pidiéndole perdón a su esposa con frases como “Te amo por Dios”.

Tras la participación de Christian Cueva en dicho retiro espiritual celebrado en su natal Trujillo, “América Hoy” de canal 4 abordó el tema y Edson Dávila realizó un curioso comentario mencionando a Christian Domínguez, quien también cometió un acto de infidelidad en varias ocasiones según su propia versión.

“Si funciona quisiera saber si hay un 2x1″, dijo el gracioso ‘Giselo’ generando la sonrisa de invitados también como la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, y confirmando que el interés por la ‘promoción’ consultada es por la expareja de Pamela Franco.

Es en ese instante que Janet Barboza toma la palabra para discrepar con Ethel Pozo y decir que no cree en el arrepentimiento de Christian Cueva ni en su conversión a Cristo por el simple hecho de haber asistido y formado parte de un retiro espiritual tras confesar que le fue infiel a la madre de sus hijos.

¿PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ VOLVERÁN A SER PAREJA? ESTO DIJO LA CANTANTE EN “MANDE QUIEN MANDE”

Así como Christian Domínguez, Pamela Franco también se presentó en “Mande Quien Mande” de América TV el lunes 12 de febrero para expresarse no solo acerca de la infidelidad sufrida a causa de la traición del líder de “Gran Orquesta Internacional”, sino también sobre el amorío que tuvo con Christian Cueva, futbolista peruano que también confirmó el vínculo mantenido hace varios años.

Sin embargo, el tema que causó controversia inicialmente representa el asociado al ‘ampay’ emitido por “Magaly TV, La Firme”, y por lo cual la cantante de cumbia sorprendió a los televidentes tras revelar que aún lo sigue queriendo porque “el amor no se va de la noche a la mañana”, dejando abierta la posibilidad de poder reconciliarse a futuro.

“Yo amo a Christian Domínguez. Es el papá de mi hija y no podría decirle que no por una cólera y todo lo que ha pasado”, expresó Pamela Franco ante la pregunta de María Pía Copello que puntualizaba sobre una eventual oportunidad de recuperar la familia que tenían si Christian Domínguez lo intentara, y según ella “solamente el tiempo me hará pasar todo el proceso para asimilar todo y saber qué va a pasar”.

Tras reconocer que aún ama al también empresario y dueño de orquestas como “Puro Sentimiento”, la ex Alma Bella dijo, además, que más allá de las terapias que estaría llevando para tratar de identificar patrones o pautas vinculadas a la infidelidad cometida, una eventual reconciliación dependería en gran medida “de uno mismo”, porque “eso no se ve en una semana, eso se ve con el tiempo”, y fundamentalmente demostrándolo con hechos.