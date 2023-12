Jonathan Maicelo vuelve a ser protagonista de las portadas de los diarios y plataformas digitales, y no necesariamente por buenas noticias, sino debido a un caso de violencia. El 8 de diciembre, su expareja, la modelo Samantha Batallanos, acudió a la comisaría de San Isidro para denunciar al boxeador de agresión física y psicológica cuando ella intentaba subir a un taxi para dirigirse a trabajar. A pesar de que existen pruebas de este caso, él negó todo lo relatado por la modelo.

Tras esta denuncia, Maicelo se tomó el tiempo de realizar una publicación en su cuenta oficial de Facebook para negar que agredió a su exenamorada e incluso decidió revertir la situación señalando ella si recurrió a ataques físicos. Adicionalmente, el deportista aprovechó para señalar que Batallanos cometió un delito contra él, según recoge La República.

¿CUÁL FUE LA ACUSACIÓN QUE HIZO JONATHAN MAICELO SOBRE SAMANTHA BATALLANOS?

Jonathan Maicelo acusó a la modelo Samantha Batallanos de ser extorsionado de manera indirecta. Según explicó, su expareja le dijo a su socio que para no denunciarlo y destruir su imagen mediática, tenía que realizar un depósito económico de 50.000 soles.

El exrepresentante peruano en el ring enfatizó que contaba con pruebas para mostrar lo que él indicaba. “Demostraré con medios probatorios por las vías judiciales correspondientes que todo lo que estoy manifestando es verdadero”, sostuvo.

¿CUÁL FUE EL POLÉMICO MENSAJE QUE PUBLICÓ MAICELO EN SUS REDES SOCIALES?

En la misiva, Maicelo inicia disculpándose por los “malos entendidos” que estaban circulando por las redes sociales sobre él y decidió aclarar las acusaciones.

“Manifiesto y reafirmo que nunca he agredido a mi expareja, ni mucho menos la he humillado o maltratado como ella afirma”, manifestó el personaje mediático. “El respeto que tengo por las mujeres es indudable, puesto que, desde muy pequeño he sido criado por tres mujeres, quienes todo el tiempo me enseñaron el resto y la educación”, se aprecia en el escrito.

Posteriormente, el deportista señaló que la modelo en otras ocasiones le agredió, le arañó el rostro y le exclamó calificativos hirientes para su madre. “Yo opté por bloquear los ataques, pero nunca a golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi como ella afirma”, explicó.

El popular ‘chalaco’ enfatizó que el hecho de que sea boxeador profesional no lo convertía en abusivo o maltratador de mujeres o indefensos, como en varios medios de comunicación se han dirigido hacia él para hacerlo quedar mal. “Por el contrario, siempre he incentivado el deporte, respeto a los demás y he procurado ayudar a los más débiles e indefensos”, sostuvo.

Posteriormente, Jonathan reiteró su respeto por las mujeres y admiración, por lo cual no dudó en indicar que demostrará de que su testimonio es real.

¿CÓMO REPORTAR CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR?

Según el portal de la página web del Ministerio de la Mujer, existen diversas formas para denunciar un caso de violencia.

Si eres mujer o formas parte de un grupo familiar y te encuentras en situación de violencia, puedes solicitar apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en todo el territorio peruano.

De esta manera, con tu denuncia, frenas un círculo vicioso, ya que previenes, sancionas y erradicas la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Es por ello que nace el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Aurora, que diseña y ejecuta acciones y políticas de atención, prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población.

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Aurora, a través del Ministerio de la Mujer, ofrece: