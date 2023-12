El contundente calificativo de Mónica Cabrejos a Jonathan Maicelo tras ser denunciado por agresión a Samantha Batallanos

Luego de que Samantha Batallanos tomara la decisión de denunciar a Jonathan Maicelo por haberla agredido física y psicológicamente, las redes sociales salieron a respaldar a la modelo y criticar fuertemente al boxeador. Precisamente, Mónica Cabrejos despotrico contra el deportista tildándolo de “patán” y “cobarde”. En esta nota te presentamos las declaraciones de la presentadora de televisión.

¿QUÉ LE DIJO MÓNICA CABREJOS A JONATHAN MAICELO TRAS LA AGRESIÓN A SAMANTHA BATALLANOS?

Mónica Cabrejos brindó declaraciones para el diario Trome, en donde reveló un momento difícil que tuvo que pasar en televisión junto a Jonathan Maicelo. La exconductora de Al Sexto Día celebró la denuncia que le interpuso Samantha Batallanos al deportista por maltrato físico y psicológico mientras se encontraban en un medio de transporte.

“Él me trató mal en televisión, para mí es simplemente un patán al que le han dado mucha importancia. En el boxeo ya fue. ‘Pantera’ Zegarra lo está esperando, ahora que enfrente a la justicia y se someta a ella”, sostuvo.

Asimismo, la escritora mencionó que Maicelo es un boxeador profesional y por ende tiene fuerza y es más peligroso al golpear a una mujer, por lo que así se muestra el verdadero comportamiento que tiene él con los demás. También recordó el mal incidente que pasó el empresario cuando avaló las declaraciones de Makanaky al revelar que presenció una violación masiva.

“Cobarde, pegarle a una mujer cuando él es consciente de que es boxeador. Si un golpeador común indigna, imagínate saber que un boxeador profesional es un golpeador de mujeres, pero qué se puede esperar de Maicelo si festejó a Makanaky cuando contó que presenció una violación masiva”, dijo para dicho medio.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MÓNICA CABREJOS Y JONATHAN MAICELO?

Hace unos años, Mónica Cabrejos y Jonathan Maicelo tuvieron un cruce de palabras en un programa de televisión, pues en ese momento el deportista critico fuertemente lo que se reflejaba en el desaparecido “El Valor de la Verdad”. Por tal razón, la presentadora de TV le indicó que se exprese con respeto y educación ya que debía dar el ejemplo por ser deportista y además porque se encontraban en un horario de protección al menor.

“Hay que hablar con propiedad. Tú eres un deportista y un ejemplo para muchos. Eres más claro que el agua, pero debes aprender a ser educado. Además, lo cortés no quita valiente”, mencionó Mónica Cabrejos.

Al escuchar lo que dijo Mónica, el boxeador no se quedó callado y respondió lo siguiente: “Está bien, Mónica, pero tampoco te jactes de educada”. Al notar que la situación se estaba descontrolando, Janet Barboza tuvo que calmar a ambos.

¿JONATHAN MAICELO ESTRAGULÓ A SAMANTHA BATALLANOS?

Samantha Batallanos reveló que uno de los peores momentos que pasó con Maicelo fue cuando le hizo una escena de celos con un bartender que trabajaba en su restaurante. No obstante, cuando ambos retornaron al gimnasio que él administra, fue allí donde la maltrató de forma brutal.

“Vamos al gimnasio y se puso como loco. Ahí sí fue bastante violento, me empezó a estrangular. Me empujó en la puerta como si fuese un muñeco, estaba transformado. Yo me quería ir, pero él no me dejaba. Fue horrible”, contó.